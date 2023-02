Le PDG de Cineplex déclare que l’entreprise est ouverte aux “expériences” avec des billets moins chers – National

Alors que le public se précipite vers les cinémas pour voir “Avatar : la voie de l’eau” sur des écrans Imax coûteux, le directeur de Cineplex Inc. dit qu’il est ouvert aux “expériences” avec des billets moins chers pour certains films s’ils peuvent attirer les gens qui restent à la maison .

Le chef de la direction, Ellis Jacob, a déclaré que la plus grande chaîne de cinéma du Canada envisageait «des prix différents pour différents types de produits», ce qui comprenait ce mois-ci une rare réduction sur les billets pour «80 For Brady». La comédie s’adresse directement aux personnes âgées, un groupe démographique qui hésite à retourner au cinéma.

“Nous voulons être accommodants avec nos clients et nous voulons avoir le bon prix pour l’opportunité”, a déclaré Jacob mardi alors que Cineplex publiait ses résultats du quatrième trimestre.

Les prix des billets sont devenus une plus grande priorité pour les chaînes de cinéma à travers l’Amérique du Nord alors qu’elles cherchent à générer des bénéfices après des années de fermetures échelonnées, mais font revenir le public dans une économie en difficulté avec de nombreuses alternatives de streaming.

Au cours du dernier trimestre, Cineplex s’est appuyé sur les billets premium Imax et UltraAVX pour la suite “Avatar” et d’autres superproductions pour aider à renverser une perte.

La société a déclaré un bénéfice de 10,2 millions de dollars à la fin de l’année civile, contre une perte de 21,8 millions de dollars à la fin de 2021. Les résultats équivalaient à 16 cents par action diluée ou 34 cents par action diluée un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 350,1 millions de dollars, contre 300 millions de dollars un an plus tôt.

La suite «Avatar» et «Black Panther: Wakanda Forever» ont été des points positifs de la période, qui a fait face à une sécheresse de nouveaux films et de cinéphiles.

Ce vide s’est manifesté dans le nombre de spectateurs qui est tombé à 9,2 millions de clients contre 10,2 millions au quatrième trimestre 2021 lorsque “Spider-Man: No Way Home” a battu des records au box-office.

Les revenus des concessions ont quand même réussi à atteindre un nouveau sommet de 8,93 $ par personne alors que les cinéphiles ont englouti des collations plus chères, tandis que les revenus du box-office ont atteint un record de 13,06 $ par personne grâce à ces billets à prix élevé.

Alors que certains cinéphiles sont prêts à payer pour des soirées plus chères, Jacob a déclaré que la réduction du coût des billets pourrait avoir du sens dans d’autres cas, bien que cela dépende du titre hollywoodien.

Dans le cas de « 80 For Brady », qui a débuté le 3 février, il dit que le distributeur du film Paramount Pictures a demandé à Cineplex de vendre des billets au prix du mardi pour n’importe quel jour de la semaine – une réduction de 40 %. Les billets senior déjà à prix réduit ont été réduits d’environ 13 %.

Le film met en vedette Jane Fonda, Lily Tomlin et le quart-arrière du football Tom Brady, et s’adresse directement à un public plus âgé.

Une remise similaire a été faite par la chaîne américaine AMC qui a facturé des prix de matinée pour le film.

Cette semaine également, AMC a annoncé qu’elle facturerait bientôt des prix de billet différents en fonction de l’emplacement du siège à l’intérieur du théâtre. Cette décision a immédiatement suscité des réactions négatives de la part des cinéphiles, y compris l’acteur Elijah Wood qui a tweeté que cela “pénaliserait les gens” qui ne pouvaient pas se le permettre.

Bien que Jacob n’ait pas exclu une décision similaire chez Cineplex, il a déclaré que ce n’était pas quelque chose que la société envisageait en ce moment et qu’il avait l’intention d’être “très prudent” lorsqu’il envisageait de tels modèles.

Cineplex s’est mêlé au concept à plus petite échelle lorsqu’il a facturé plus pour des «places assises de choix» au centre de l’auditorium dans certains de ses emplacements les plus haut de gamme. Ces expériences ont été abandonnées au début de la pandémie, a déclaré Jacob, en partie parce que les gens étaient assis dans les sièges « privilégiés » des autres sans les payer.

“Il est difficile de s’y retrouver lorsque le spectacle a commencé et que les gens se battent pour les sièges”, a-t-il ajouté.

Cineplex espère qu’un nouveau complexe de théâtre, de restauration et de divertissement appelé Junxion sera un moyen plus efficace d’augmenter les ventes et d’attirer les clients.

Le lieu hybride a ouvert ses portes à Winnipeg en décembre dernier et comprend six auditoriums avec des sièges inclinables, une arcade, un espace de divertissement en direct et des options de restauration.