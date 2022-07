Le PDG de Chevron affirme que le marché reste tendu

Le prix du pétrole est tombé en dessous de 100 dollars le baril alors que les craintes de récession augmentent, ce qui suscite des inquiétudes quant à la demande de brut. Mais le PDG de Chevron, Michael Wirth, a déclaré que le ralentissement pourrait être éphémère.

“Le resserrement de l’offre n’a pas disparu”, a-t-il déclaré mercredi lors du sommet mondial Evolve de CNBC. “Je pense que c’est bien pour l’économie que les prix se soient modérés, mais je vois aussi que les risques restent orientés à la hausse.”

L’invasion russe de l’Ukraine fin février a bouleversé les marchés mondiaux de l’énergie. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate, la référence pétrolière américaine, se sont échangés au-dessus de 130 dollars le baril en mars – un prix vu pour la dernière fois en 2008.

La poussée a stimulé l’essence, la moyenne nationale pour un gallon d’essence ordinaire dépassant 5 $ en juin pour la première fois jamais enregistrée.

L’augmentation rapide des prix du carburant a été un facteur majeur de l’inflation, qui est à son rythme le plus élevé depuis plus de 40 ans.

Wirth a déclaré qu’une partie de la faiblesse récente du pétrole est également due à la destruction de la demande due aux prix élevés. Le côté demande de l’équation peut avoir une réponse plus immédiate, mais l’offre à plus long terme reste tendue.

“Maintenant, le véritable défi pour le monde, je pense, est de voir l’investissement dans l’offre … alors que nous traversons une forme quelconque de ralentissement économique, nous voyons quels sont les approvisionnements pour soutenir la croissance à l’avenir”, a-t-il déclaré.

Wirth a souligné plusieurs facteurs qui pourraient entraîner une résurgence de la demande, notamment la réouverture complète de la Chine suite à un pic de cas de Covid. De plus, les marchés mondiaux de l’énergie sont réorganisés à la suite des sanctions imposées par les nations occidentales à l’énergie russe.

Alors que les prix du pétrole ont reculé, le WTI est toujours en hausse de près de 30 % pour 2022. La moyenne nationale pour un gallon d’essence s’élevait à 4,63 $ mercredi, selon AAA, ce qui est inférieur aux niveaux records mais toujours 1,49 $ plus cher qu’à cette époque l’an dernier. .

La flambée des prix à la pompe est devenue un casse-tête pour l’administration Biden avant les prochaines élections de mi-mandat.

Le président Joe Biden a appelé à plusieurs reprises l’industrie – les producteurs nationaux et étrangers – à augmenter la production. Plus tard cette semaine, il rencontrera des responsables d’Arabie saoudite, le chef de facto de l’OPEP.

Biden a envoyé une lettre à un certain nombre de dirigeants pétroliers, dont Wirth, en juin, les appelant à augmenter la capacité de raffinage.

Chevron a répondu avec sa propre lettre, affirmant que l’administration avait “largement cherché à critiquer, et parfois à vilipender, notre industrie”.

Wirth a déclaré mercredi que son entreprise travaillait avec le gouvernement américain.

“Ce que nous devons voir, c’est une politique qui encourage le développement responsable de tous les types de ressources énergétiques ici et une politique qui reconnaît que nous avons besoin d’un équilibre pragmatique entre la prospérité économique, la sécurité énergétique et la protection de l’environnement”, a-t-il déclaré.

Wirth a ajouté qu’un dialogue est en cours avec les responsables de l’administration sur la situation énergétique à court terme.

“Je ne suis pas sûr que la suite présidentielle ait pleinement apprécié la nature du marché et les personnes qui exploitent réellement les stations-service”, a-t-il déclaré en réponse aux accusations de prix abusifs à la pompe, ajoutant que Chevron détient moins de 5% du stations qui portent sa marque.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’industrie a également été critiquée pour avoir augmenté le paiement des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats, plutôt que de consacrer cet argent à la mise en ligne d’une plus grande offre.

Mais Wirth a déclaré que l’industrie peut à la fois augmenter la production tout en récompensant les actionnaires.

“Nous pouvons tout faire. Nous pouvons augmenter la production … nous pouvons investir pour fournir plus d’énergie au marché, et nous pouvons être responsables et rendre de l’argent à nos actionnaires en même temps. Je pense que c’est ce que fait une bonne entreprise”, a-t-il déclaré. a dit.