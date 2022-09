Le PDG de Celsius démissionne en pleine procédure de faillite

Alex Mashinsky, fondateur et PDG de Celcius Network Ltd., lors d’une table ronde au Blockchain Week Summit à Paris, France, le 13 avril 2022.

Le PDG de Celsius Network, Alex Mashinsky, a soumis une lettre de démission mardi, des mois après la société de cryptographie déposé pour la protection contre les faillites du chapitre 11.

La démission de Mashinsky prend effet immédiatement, mais il a déclaré dans une version qu’il continuera d’aider l’entreprise à fournir aux créanciers le “meilleur résultat”.

“Je regrette que mon rôle continu de PDG soit devenu une distraction croissante, et je suis vraiment désolé des circonstances financières difficiles auxquelles les membres de notre communauté sont confrontés”, écrit-il dans la lettre. “Depuis la pause, j’ai travaillé sans relâche pour aider la société et ses conseillers à proposer un plan viable permettant à la société de restituer les pièces aux créanciers de la manière la plus juste et la plus efficace.”

En mai, Celsius était l’un des plus grands acteurs du secteur des prêts cryptographiques avec plus de 8 milliards de dollars de prêts aux clients et près de 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion. L’entreprise prêterait la crypto des clients à des contreparties disposées à payer des taux d’intérêt exorbitants pour l’emprunter, et Celsius partagerait ensuite une partie de ces revenus avec les utilisateurs.

La structure s’est effondrée lors d’une crise de liquidité dans l’industrie.

Cette nouvelle se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.