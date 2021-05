Le PDG de ByteDance, Zhang Yiming, démissionne, transition vers un nouveau rôle

GUANGZHOU, Chine – Zhang Yiming, co-fondateur de ByteDance, quittera ses fonctions de PDG et passera à un nouveau rôle, a annoncé jeudi la société.

Un autre co-fondateur, Liang Rubo, qui est actuellement responsable des ressources humaines, prendra la relève en tant que PDG de ByteDance à l’échelle mondiale et Zhang occupera un rôle stratégique clé à la fin de 2021.

«Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, et je pense que quelqu’un d’autre peut mieux faire progresser les choses dans des domaines comme l’amélioration de la gestion quotidienne. La vérité est que je n’ai pas certaines des compétences qui font un manager idéal», a déclaré Zhang dans une note. aux employés.

« Je suis plus intéressé par l’analyse des principes organisationnels et du marché, et par l’utilisation de ces théories pour réduire davantage le travail de gestion, plutôt que par la gestion des personnes. De même, je ne suis pas très sociable, préférant les activités solitaires comme être en ligne, lire, écouter de la musique. , et à rêver de ce qui est possible », dit-il.

ByteDance a déclaré que Zhang et Liang « travailleront côte à côte au cours des six prochains mois pour assurer la transition la plus douce possible ».

Cette décision intervient après neuf mois tumultueux pour ByteDance après avoir été qualifié de menace à la sécurité nationale par l’administration de l’ancien président Donald Trump en août dernier et ordonné de céder ses activités TikTok aux États-Unis. Cela a déclenché une guerre d’enchères entre des entreprises telles que Microsoft et Oracle.

TikTok est l’application de courte vidéo très populaire de ByteDance.

En février, le le journal Wall Street a rapporté qu’un accord de vente de TiKTok à Oracle et Walmart avait été suspendu indéfiniment.

Malgré les problèmes avec les États-Unis, ByteDance a continué d’étendre son empire commercial sous Zhang. La société a été fondée en 2012 lorsqu’elle a lancé une plateforme de partage de blagues sous forme de courtes vidéos, de mèmes et d’articles écrits.

En Chine, l’application vidéo courte Douyin a accumulé des centaines de millions d’utilisateurs. La version internationale appelée TikTok a également fait de même. En janvier, ByteDance a lancé un nouveau service de paiement au sein de Douyin pour expérimenter la technologie financière.

Et en mars, ByteDance a acquis le principal studio de jeux Moonton pour pénétrer le marché lucratif du jeu mobile et défier des joueurs comme Tencent et NetEase.