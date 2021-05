Le PDG de ByteDance démissionne, admet son manque de compétences managériales

Le fondateur de TikTok et PDG de ByteDance Zhang Yiming a annoncé dans une note aux employés qu’il démissionnait de ses fonctions, admettant qu’il lui manquait «certaines des compétences qui font un manager idéal».

Son successeur sera Liang Rubo, co-fondateur de ByteDance et responsable des ressources humaines, et les deux hommes travailleront ensemble pendant les six prochains mois pour assurer une transition en douceur.

Zhang Yiming (à gauche) et Liang Rubo (à droite)

Yiming a révélé qu’il réfléchissait pendant plusieurs mois à l’idée de démissionner et de s’éloigner des responsabilités quotidiennes. Finalement, en mars, il a discuté de l’idée et a suggéré à Rubo de prendre la relève en tant que PDG. Selon la note de service, il sera meilleur avec ses «atouts en matière de gestion, d’organisation et d’engagement social».

Liang Rubo lui-même a été responsable de la R&D, de l’ingénierie de Lark et de l’efficacité, et occupe actuellement le rôle de responsable des ressources humaines et de la gestion, l’entreprise «s’est développée à un rythme incroyable à l’échelle mondiale».

Il s’agit d’un autre grand changement dans la haute direction après le départ du PDG de TikTok en août 2020 après seulement quatre mois de nomination au poste. Le réseau social populaire était sur le point d’être interdit aux États-Unis, l’un de ses plus grands marchés, mais après que Donald Trump n’a pas été réélu pour un nouveau mandat présidentiel, tout le scandale a été balayé sous le tapis.

Pendant ce temps, TikTok est toujours interdit en Inde. On ne sait pas quand le gouvernement lèvera l’interdiction, mais cela pourrait prendre un certain temps après que les actifs de l’entreprise aient été gelés à la suite d’une enquête sur l’évasion fiscale.

La source