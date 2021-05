Le PDG de Brynn Putnam, fondateur de Mirror, a été lancé pendant neuf mois

À l’époque où les gymnases étaient autorisés à ouvrir à pleine capacité et que les cours de fitness en boutique étaient comme des événements sociaux, Brynn Putnam, fondatrice et PDG de Mirror, réfléchissait déjà à des moyens d’améliorer ses entraînements à la maison. «J’ai toujours eu envie de m’entraîner à la maison et vous sacrifiez la qualité au profit de la commodité», explique Putnam à CNBC Make It. « Vous étiez en train d’installer un gros vélo ou un tapis roulant dans votre petit appartement, ou vous recherchiez du contenu sur YouTube et le regardiez sur un petit téléphone pendant que vous essayiez de vous entraîner maladroitement. » Alors Putnam a fait quelque chose à ce sujet. Elle a créé le Mirror, un miroir intelligent et connecté à la technologie «presque invisible» qui permet aux utilisateurs de diffuser des séances d’entraînement et des cours de fitness depuis la maison, tout en se regardant s’entraîner. Le tout pour 1 495 $ pour l’équipement et 39 $ par mois pour accéder au contenu. Mais ce n’est pas tout – Putnam a tout fait pendant sa grossesse. En juin, Lululemon a acheté Mirror pour 500 millions de dollars, et Putnam, maintenant âgé de 37 ans, est resté PDG de Mirror. Voici comment elle a créé une entreprise de plusieurs millions de dollars avec un bébé à bord.

Imaginer un meilleur entraînement à domicile

En 2016, Putnam était «nouvellement enceinte et avait de très graves nausées matinales», dit-elle. Se rendre dans un studio de fitness devenait de plus en plus difficile sur le plan logistique. «Faire une réservation, marcher 20 minutes jusqu’à mon studio, s’entraîner avec d’autres personnes plus jeunes et plus sportives, ne travaillait plus pour moi personnellement», dit-elle. Putnam était danseuse de ballet professionnelle avec le New York City Ballet depuis l’âge de 16 ans et, lorsqu’elle a pris sa retraite, elle a créé le cours d’exercices par intervalles à haute intensité. Affiner la méthode et ses studios de New York en 2010. «Alors, j’ai commencé à réfléchir à la façon de prendre ce que j’ai créé dans la vraie vie et de le traduire à la maison», dit Putnam. Par exemple, au studio, les instructeurs ont écrit des séances d’entraînement sur des tableaux blancs, ont utilisé un chronomètre pour garder le temps et ont donné aux participants des modifications en temps réel ou des moyens de rendre les exercices plus difficiles. «Ils se sont tenus à l’avant de la salle et ont incité les gens à faire de leur mieux», dit-elle.

En tant que danseuse de ballet d’élite, Putnam avait passé la majeure partie de sa vie devant des miroirs. Mais ce n’est qu’après avoir interrogé les membres de la méthode Affiner qu’elle a réalisé qu’un miroir était le «véhicule parfait pour assembler toutes ces pièces», dit-elle. Les commentaires visuels que les clients ont obtenus en se regardant s’entraîner ont créé «cette incroyable et réelle boucle d’énergie qui les a incités à travailler plus dur», explique Putnam. Alors pourquoi ne pas l’utiliser pour diffuser virtuellement des séances d’entraînement?

Pitching aux investisseurs alors que enceinte de 9 mois

Au moment où Putnam présentait des investisseurs sur Mirror, elle était enceinte de neuf mois. «C’était très éprouvant pour les nerfs d’être une fondatrice célibataire sans compétences techniques, présentant un prototype qui a l’air beau mais qui n’était vraiment pas fonctionnel pendant la grossesse», dit-elle. (Le mari de Putnam, un ingénieur, a fabriqué le prototype.) Certains investisseurs et entrepreneurs ont suggéré à Putnam de trouver un co-fondateur, un homme qui avait une expérience technique, et lui ont recommandé d’attendre la fin de sa grossesse pour collecter des fonds. «On apprend en quelque sorte très rapidement qui sont les investisseurs qui ont compris la vision et ceux qui ne l’ont certainement pas», dit-elle. Putnam n’a pas bougé: «Je sentais très fortement que nous avions un très bon produit et que le marché était mûr pour l’occasion», dit-elle. « Je ne voulais pas rater ma chance avec ma première entreprise. » Avec le recul, elle dit qu’elle a «esquivé les balles» en perdant certains de ces investisseurs. «Si nous avions réuni ces partenaires autour de la table, nous n’aurions jamais eu la liberté de créer l’entreprise que nous avons bâtie aujourd’hui», dit-elle.

Pompage et mise à l’échelle

Le jour de la naissance du fils de Putnam, George, elle a signé sa première ronde de financement de démarrage, qui était de 3 millions de dollars de First Round Capital, directement de l’hôpital. Dans les deux semaines, elle est retournée au travail, tire-lait à la main. La première ronde de financement de Mirror a été consacrée à la conception et au développement d’un prototype fonctionnel (avec du matériel, des logiciels et du contenu) qui pourrait ensuite passer à la production de masse et au lancement, explique Putnam.

Putnam a construit le prototype initial en utilisant un miroir à sens unique, une tablette d’Amazon et un Raspberry Pi. Gracieuseté de MIRROR.