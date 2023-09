Le PDG de Brighton insiste sur le fait qu’il n’y a pas de plafond sur le potentiel des Seagulls | QuatreQuatreDeux

Brighton pourrait-il poursuivre son incroyable ascension et éventuellement être un jour sacré champion de Premier League ? Peut être…

Le directeur général des Seagulls, Paul Barber, insiste sur le fait que le club peut continuer à élever les standards qu’il a atteints en étant l’une des équipes les mieux gérées au plus haut niveau.

Selon lui, il n’y a pas de limites pour Brighton, qui a réalisé un bon début de saison, remportant trois de ses quatre premiers matches et abordant la trêve internationale en tant que meilleur buteur de la Premier League avec déjà 12 buts.

Brighton entame sa septième campagne consécutive en Premier League (Crédit image : Getty Images)

« Il n’y a aucune garantie dans le sport de haut niveau et le succès ne s’obtient pas en ligne droite », explique Barber. « Il y aura des obstacles sur la route et vous devrez développer votre résilience. Il y a des moments où, malgré la meilleure planification au monde et la meilleure progression de vos talents sur et en dehors du terrain, les choses ne fonctionnent pas.

« Nous avons une culture dans ce club où nous sommes transparents, nous communiquons et nous ne nous cachons pas quand ça va mal. Nous essayons d’être aussi visibles dans les mauvais moments que dans les bons moments – j’espère que cela apportera la stabilité revient plus rapidement et engendre la confiance, afin que nous puissions surmonter cette bosse et progresser d’une manière légèrement différente de celle que nous avions initialement imaginée ou planifiée. Il s’agit de ne pas s’écarter de votre plan lorsque vous rencontrez une bosse, car cela se produira. Si vous vous écartez à chaque fois que vous rencontrez un obstacle, vous vous écarterez beaucoup, ce qui engendre l’instabilité, réduit la confiance et a un impact sur le moral, et vous incitez alors les gens à vouloir partir.

« Si tout se passe bien, il ne devrait pas y avoir de plafond. Je ne dis pas que nous allons nous battre pour un titre de Premier League ou remporter une Coupe d’Europe. [trophy]mais si nous continuons à pousser, à nous améliorer, à trouver de nouvelles façons de rivaliser et à être aussi intelligents que possible, alors tout est possible pour nous.

Brighton revient à l’action après la trêve internationale avec un déplacement à Manchester United le samedi 16 septembre – avant un événement historique cinq jours plus tard lorsqu’il accueillera l’AEK Athènes en Ligue Europa, dans ce qui sera son tout premier match européen.

Les Seagulls de Roberto De Zerbi ont battu Newcastle 3-1 à domicile la dernière fois, grâce à un triplé d’Evan Ferguson.

