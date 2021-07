Le PDG de Brex sur les bonnes façons de penser au travail à distance

Henrique Dubugras, fondateur et directeur général du Brex. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Alors que certains employés sont impatients de retourner au bureau et que de nombreux autres souhaitent simplement avoir le choix entre le travail en personne et le travail à distance, les entreprises continuent de se demander quelle stratégie de retour au travail leur convient le mieux. Certaines entreprises passent à des modèles virtuels permanents et bénéficient de coûts de bureau réduits et d’un accès accru à des employés talentueux, mais la plupart prévoient une forme de travail hybride, selon une récente enquête CNBC auprès de cadres supérieurs dans de nombreux secteurs de l’économie. Brex, une plate-forme de services financiers qui permet aux entreprises de gérer leurs finances et leurs lignes de crédit, classée n ° 6 sur la liste CNBC Disruptor 50 de cette année, a récemment annoncé son passage à un premier modèle virtuel tout en se débarrassant de son siège physique. Henrique Dubugras, co-PDG et co-fondateur de Brex aux côtés de Pedro Franceschi, a rejoint mercredi le forum du Conseil exécutif technologique de CNBC pour expliquer comment son entreprise, et d’autres, peuvent bénéficier du travail à distance.

1. Une fontaine à eau virtuelle ou un happy hour n’est pas une solution

Au début de la pandémie, les entreprises étaient impatientes de reproduire les expériences de bureau pour les employés avec des choses comme des happy hours virtuels, des réunions de café en ligne et des événements de réseautage Zoom, dans le but d’atténuer les sentiments de séparation. Mais une bière est destinée à être partagée en personne, et les gens ont la fatigue du zoom, a déclaré Dubugras. Si les entreprises veulent être distantes, Dubugras a déclaré qu’elles devraient apprendre qu’il existe certaines expériences de bureau en personne qui ne peuvent pas être reproduites dans l’espace virtuel et, à la place, les entreprises devraient modéliser cela différemment. « Il y a beaucoup d’expériences qui ont été conçues pour être sur Internet », a déclaré Dubugras. « Par exemple, les jeux, alors parfois, lorsque nous organisons des événements de liaison d’équipe, nous jouons simplement à un jeu en ligne tous ensemble. » En examinant la façon dont les gens se connectaient en ligne avant la pandémie, Dubugras a déclaré qu’il existe des moyens pour les gens de ressentir de l’amour et de la connexion via des espaces virtuels similaires à la façon dont les enfants se sentent connectés à leurs influenceurs préférés sur YouTube ou d’autres plateformes de médias sociaux. Les connexions virtuelles peuvent être renforcées grâce à des communications fréquentes et à des canaux de style Vlog où les responsables de Brex fournissent des vidéos enregistrées d’eux-mêmes aux employés, dit-il. « Il y a beaucoup de choses qu’Internet a résolues auparavant, sur la façon de faire les choses que nous devrions regarder et copier, au lieu d’essayer de mettre ce que nous avons fait au bureau dans une version en ligne », a déclaré Dubugras.

2. Ne basez pas le plan de retour au travail sur ce que font les autres entreprises

Les entreprises technologiques sont à la pointe des nouveaux modèles de travail, mais pas toutes de la même manière. Twitter a déclaré au début de la pandémie que les employés peuvent travailler à domicile « pour toujours ». Salesforce dit que « le passé est révolu » et 60 % des employés pourraient être éloignés, contre 20 % avant la pandémie. Dropbox se déplace vers un premier espace virtuel, et Google, qui veut ramener des employés, s’est heurté à la résistance des travailleurs. Une mise en garde importante concernant le retour au travail est que chaque entreprise est différente et qu’il n’existe pas de plan universel qui fonctionne pour tous. « Il n’y a pas de taille unique. Je pense que selon votre entreprise, votre produit, votre culture, [work] peut-être ou peut-être pas un bon ajustement », a déclaré Dubugras. « Demandez : « Comment cela fonctionne-t-il pour mon entreprise ? » Pas : « Comment fonctionne le télétravail pour toutes les entreprises ? » » Bien que chaque plan de retour au travail ait ses hauts et ses bas et qu’aucun plan ne soit sans inconvénients, Dubugras a déclaré que c’est le travail d’une entreprise de peser le pour et le contre de chaque option.

3. Le plus grand avantage de la télécommande est l’accès aux talents