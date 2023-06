Le PDG de Bowlero BOWL, Tom Shannon, intervient dans l’enquête de l’EEOC

quilleur Le PDG Tom Shannon a qualifié mercredi d' »absurdes » les allégations de discrimination à l’encontre de l’opérateur de bowling à croissance rapide, mais a reconnu que l’enquête fédérale sur ces allégations avait peut-être nui au cours de son action.

« Ces allégations sont franchement absurdes. Elles ne passent pas le test de reniflement. Elles ne passent aucun bon sens », a déclaré Shannon à « Mad Money with Jim Cramer » de CNBC.

La Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi a proposé en janvier de régler son enquête tentaculaire sur la discrimination fondée sur l’âge et les allégations de représailles contre Bowlero pour 60 millions de dollars, a rapporté CNBC le mois dernier. Les pourparlers sur le règlement ont échoué en avril et l’affaire est renvoyée à l’avocat général de l’EEOC « pour d’éventuelles mesures d’exécution », selon une lettre envoyée par l’agence.

Shannon a déclaré mercredi qu’il ne pensait pas qu’une action potentielle prise contre Bowlero, le plus grand propriétaire et exploitant de pistes de bowling au monde, serait « importante pour l’entreprise de quelque manière que ce soit ». Mais il a reconnu que l’enquête aurait pu contribuer aux récentes difficultés pour les actions de la société, qui ont chuté de plus de 7 % le mois dernier, en grande partie à cause des commentaires décevants de la société sur le trafic piétonnier lors de son appel aux résultats le mois dernier.

« Pourrait [the investigation] faire baisser le stock? », a demandé Cramer à Shannon mercredi.

« Je veux dire, je suppose, » dit-il.

« Écoutez, nous n’avons jamais été frappés par un procès. Nous n’avons jamais été frappés par quoi que ce soit, vous savez, en termes de conclusions de preuves ou quoi que ce soit du genre », a ajouté Shannon.