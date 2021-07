Le PDG de Boston Beer reconnaît l’échec des ventes de seltz au deuxième trimestre – « nous n’avons pas l’air très intelligents »

Le PDG de Boston Beer, David Burwick, a déclaré vendredi que la société était surprise par les ventes décevantes de son seltzer Truly hard au deuxième trimestre, déclarant à CNBC dans une interview que la direction n’avait pas « l’air très intelligente » après ses prévisions précédentes.

« Le compromis entre l’achat d’épiceries et de magasins d’alcools et la consommation à la maison par rapport aux bars au cours de cette période, d’autant plus que le coup d’été est vraiment ce qui nous a frappés », a déclaré Burwick sur « Closing Bell ». « Et honnêtement, cela nous a frappés durement et rapidement. … Nous n’avons pas l’air très intelligents en manquant cette orientation. »

Les actions de Boston Beer ont chuté vendredi, clôturant de 26% à 701 $ pièce, alors que Wall Street a réagi négativement aux résultats trimestriels pires que prévu de la société publiés jeudi soir. Boston Beer a déclaré un bénéfice de 4,75 $ par action sur 603 millions de dollars de revenus, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 6,69 $ de bénéfice par action et 658 millions de dollars de revenus. Une demande plus faible que prévu pour Truly était l’un des principaux responsables de la perte de revenus.

Goldman Sachs a déclaré jeudi dans une note à ses clients que la baisse du deuxième trimestre soulevait des questions sur les plans de croissance à long terme de l’entreprise et sa capacité à prévoir correctement ses résultats, même si la catégorie des sels durs devrait ralentir dans une certaine mesure après sa croissance fulgurante ces dernières années. L’analyste Bonnie Herzog a abaissé le titre à neutre d’achat.

Boston Beer possède des marques telles que Samuel Adams, Twisted Tea, Truly Hard Seltzer, Angry Orchard Hard Cider et d’autres marques de bière artisanale locale.

Burwick a déclaré que la société se sentait « très confiante » dans la catégorie des sels durs à partir de la mi-mai et du Memorial Day, le plongeon inattendu ne devenant clair que plus tard et en juin, alors que davantage de restrictions liées à Covid étaient assouplies.

« L’une des choses qui se passe ici, qui est différente de la période de mars à avril, c’est que le pays s’ouvre en mai et que les gens sortaient dans les bars et les restaurants. Hard Seltzer n’est pas si bien développé dans ces canaux encore », a déclaré Burwick, ajoutant: « Ce sera et ça y arrive. »

Cependant, la société n’a pas fait d’annonce préalable pour alerter les investisseurs et les analystes des développements inquiétants des ventes, ce qui, selon l’exécutif, pourrait être un point d' »apprentissage pour nous à l’avenir ».

Malgré les mauvais chiffres du deuxième trimestre, Burwick pense que le sel de Seltz est une catégorie qui continuera de croître – même si la catégorie a certainement ralenti par rapport à son ancien taux de croissance à trois chiffres.

Il pense que la chute brutale du seltzer est en fait un « signal positif pour la réouverture » alors que les gens gravitent loin des épiceries et dans les bars, choisissant la bière pression plutôt que les seltzers.

« Nous gagnerons des parts. La question est de savoir où va la catégorie. Et vous savez, si quelqu’un peut donner une meilleure idée du fait que nous sommes tout ouïe, mais nous ne pouvons pas le contrôler », a déclaré Burwick, qui a été président et chef de la direction de l’entreprise depuis 2018 et siège à son conseil d’administration depuis 2005.

Les marques Truly hard Seltzer et Twisted Tea de Boston Beer sont toujours les deux marques à la croissance la plus rapide dans la catégorie Hard Seltzer, a déclaré Burwick. Il a également déclaré que la société s’attend à ce que la catégorie se consolide à l’avenir après l’arrivée de nombreuses nouvelles marques, ce qui aiderait Truly.

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 33 % au deuxième trimestre en glissement annuel.

« Je ne pense pas qu’il y ait une autre société de boissons cotée en bourse, [alcoholic] ou pas alc, cela se rapproche de ce genre de croissance du chiffre d’affaires », a déclaré Burwick. « Nous gérons l’entreprise sur le long terme et ce n’est évidemment pas un grand jour pour les investisseurs, mais nous allons revenir », a-t-il ajouté. « En fait, nous ne sommes allés nulle part avec la même entreprise que nous étions il y a deux jours. Nous sommes tout aussi confiants quant à notre avenir. »