Le PDG de BofA déclare que la forte consommation américaine est l’un des plus grands obstacles de la Fed

Le consommateur américain est toujours fort malgré une inflation galopante, et cela posera un défi à la mission de la Réserve fédérale de juguler l’inflation, a déclaré mercredi le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, à Jim Cramer de CNBC.

“L’un des emplois les plus difficiles qu’ils occupent est que le consommateur américain est toujours en assez bonne forme”, a déclaré Moynihan dans une interview sur “Mad Money”.

“Les données jusqu’à vendredi dernier indiquent essentiellement que pour le mois de juillet … [spending] est en hausse d’environ 10 points de pourcentage par rapport aux trois premières semaines de juillet de l’an dernier. Et la croissance des transactions est de 6 % à 7 %, ce qui signifie qu’elle augmente”, a-t-il ajouté.

Les commentaires de Moynihan interviennent après que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage mercredi après-midi et a indiqué qu’elle pourrait adopter une approche plus douce avec les futures hausses de taux, bien que le président Jerome Powell ait laissé la porte ouverte sur la prochaine décision.

Le directeur général a déclaré que la banque était satisfaite de l’état du consommateur américain, notant que les dépenses des consommateurs en expériences en particulier se maintiennent.

“Les gens dépensent en vacances. Les transactions européennes explosent en ce moment. Dépenses en vacances, parcs à thème ; amélioration de l’habitat [is] un peu plus atténué, mais toujours plus gros que 19”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ce ne sont pas seulement les Américains aisés qui choisissent de passer cet été. Les personnes à revenu médian qui avaient environ 3 500 dollars sur leurs comptes avant la pandémie ont maintenant environ 13 000 dollars, et leur trésorerie est toujours positive, bien que sous pression en raison de l’inflation, selon Moynihan.

Les prix élevés des loyers menacent également d’empêcher l’inflation de baisser. Alors que certaines villes ont connu une baisse des prix médians des loyers au début de l’été, le loyer moyen d’un appartement à Manhattan a atteint un nouveau record, à plus de 5 000 dollars le mois dernier.

“Dans l’ensemble, le gaz semble s’atténuer, les prix de l’immobilier semblent s’atténuer, donc je pense que cela commence à fonctionner, mais nous devons surveiller et nous assurer que le loyer ne fait pas grimper le plafond”, a déclaré Moynihan.

