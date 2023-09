Le PDG de Blue Origin, Bob Smith, démissionne, remplacé par le directeur sortant d’Amazon, Dave Limp.

Blue Origin de Jeff Bezos remplacera le PDG Bob Smith par le sortant Amazone exécutif Dave Limp, CNBC a appris.

Smith prend sa retraite le 4 décembre et restera dans l’entreprise jusqu’au 2 janvier pour la transition du PDG, selon les notes adressées au personnel de Blue Origin rédigées par Smith et Bezos et obtenues par CNBC.

Dans une déclaration à CNBC, un porte-parole de Blue Origin a salué Limp comme « un innovateur avéré avec un état d’esprit axé sur le client » qui possède « une vaste expérience dans l’industrie de la haute technologie et dans la croissance d’organisations très complexes ».

Amazon a annoncé le mois dernier que Limp se retirerait plus tard cette année. En tant que responsable des appareils et services d’Amazon, Limp a supervisé les unités Alexa, Echo et Ring d’Amazon, ainsi que certaines de ses divisions les plus expérimentales comme les véhicules autonomes Zoox et l’activité satellite Internet du projet Kuiper.

Sa démission a été un choc, car Limp a passé plus de 13 ans chez Amazon, devenant l’un des principaux lieutenants du PDG Andy Jassy et un membre de sa tant vantée S-Team, un groupe soudé de cadres supérieurs dans presque tous ses pays. entreprises.

Amazon n’a pas encore annoncé de remplacement pour Limp, mais Bloomberg et autres points de vente ont rapporté que la société devrait embaucher le chef de produit Microsoft, Panos Panay.

Lisez le message de Bezos aux employés de Blue Origin lundi :

Je suis ravi de vous annoncer que Dave Limp rejoindra Blue à partir du 4 décembre en tant que PDG, en remplacement de Bob, qui a choisi de se retirer le 2 janvier. Ce chevauchement a pour but d’assurer une transition en douceur.

Avant de fournir quelques informations sur Dave, j’aimerais prendre le temps de reconnaître Bob et la croissance et la transformation significatives que nous avons connues au cours de son mandat. Sous la direction de Bob, Blue a atteint plusieurs milliards de dollars de commandes, avec un carnet de commandes important pour nos véhicules et nos moteurs. Notre équipe est passée de 850 personnes lorsque Bob nous a rejoint à plus de 10 000 aujourd’hui. Nous sommes passés d’un bureau dans le Kent à la construction d’une rampe de lancement au LC-36 et de cinq millions de pieds carrés d’installations dans sept États.

Notre mission s’est également développée : nous avons transporté 31 personnes au-dessus de la ligne Kármán, soit près de cinq pour cent de toutes les personnes qui sont allées dans l’espace. Les moteurs BE-4 qualifiés pour le vol sont prêts à propulser Vulcan en orbite. New Glenn est sur le point d’être lancé l’année prochaine et, grâce à notre récent contrat avec la NASA, nous ramènerons les Américains sur la Lune, cette fois pour y rester. Nous avons également engagé et inspiré des millions d’enfants et d’éducateurs grâce aux efforts de notre Club pour l’avenir. Nous avons fait d’énormes progrès dans la construction d’une route vers l’espace au profit de la Terre, grâce à chacun d’entre vous et au leadership de Bob.

Je travaille en étroite collaboration avec Dave depuis de nombreuses années. Il est le bon leader au bon moment pour Blue. Dave nous rejoint après près de 14 ans chez Amazon, où il a récemment occupé le poste de vice-président senior des appareils et services Amazon, dirigeant Kuiper, Kindle, Alexa, Zoox et de nombreuses autres entreprises. Avant Amazon, Dave a occupé des postes dans d’autres entreprises de haute technologie, notamment Palm et Apple. Dave est un innovateur confirmé doté d’un état d’esprit axé sur le client et d’une vaste expérience dans la direction et le développement de grandes organisations complexes. Dave a un sens de l’urgence exceptionnel, apporte de l’énergie à tout et aide les équipes à avancer très rapidement.

Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Dave et remercier Bob. Grâce à cette transition, je sais que nous resterons concentrés sur nos engagements clients, nos calendriers de production et notre exécution rapide et avec excellence opérationnelle. J’attends avec impatience les nombreuses étapes passionnantes et historiques qui nous attendent !

Jeff