Rick O’Connor de White Rock est encore en train de s’acclimater à la relaxation, admet-il.

Mais l’ancien président et chef de la direction du Black Press Media Group – propriétaires de médias d’information en Colombie-Britannique, en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans l’État de Washington, en Alaska et à Hawaï – a déclaré que c’était une transition qu’il était plus que prêt à faire.

« Les 10 premiers jours ont été fantastiques », a déclaré lundi O’Connor – qui a pris sa retraite de son poste le 2 septembre.

“J’ai tellement l’habitude de dire que je ne ferai pas ceci ou cela dimanche, parce que lundi approche”, a-t-il ajouté. “Maintenant, le lundi n’a plus autant d’importance.”

O’Connor a déclaré que lui et sa femme Pam, qui ont déménagé dans la péninsule de Semiahmoo en 1991 et y ont élevé leur famille, ont hâte de se rendre éventuellement dans des endroits préférés à travers le monde.

« J’adorerais faire un voyage de golf en Irlande et en Écosse – ma femme y est déjà allée – et revoir l’Italie, Hawaï et d’autres endroits où nous sommes allés et que nous aimons », a-t-il déclaré. “Mais nous n’allons pas trop voyager jusqu’à ce que les déplacements deviennent plus faciles.”

O’Connor, ancien membre du conseil d’administration de la Peace Arch Hospital Foundation, a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre son «implication passionnée» dans le développement et l’amélioration des services à l’hôpital et dans la promotion des soins de santé en général dans la communauté.

Et même s’il n’a pas été activement impliqué dans l’entraînement de softball et de soccer depuis l’époque de la carrière sportive de ses enfants (il a récemment été nommé au BC Softball Hall of Fame pour ses contributions au sport, y compris le lancement du programme UBC Women’s Varsity Softball en 2009) il conserve toujours un vif intérêt pour les organisations sportives locales.

« C’est merveilleux de voir comment, dans une communauté comme celle-ci, ils continuent d’offrir une opportunité de participation », a-t-il déclaré. “Nous ne déménagerons nulle part, alors évidemment nous resterons impliqués dans la communauté de toutes les manières possibles.”

O’Connor a déclaré qu’il aurait probablement choisi de prendre sa retraite quelques années plus tôt, après une carrière de plus de 40 ans dans les journaux et les médias.

«Mais alors COVID a frappé – qui est devenu un exercice de gestion de crise. Nous avons en quelque sorte surmonté cela maintenant, alors j’ai pensé que c’était probablement le moment de passer le relais à d’autres collègues de Black Press Media.

Sa première implication dans les journaux remonte à la fin des années 1970, alors qu’il travaillait pour une station de radio à Prince George qui avait établi une station satellite à Vanderhoof.

“Notre travail consistait à assurer une présence à l’antenne le matin, à sortir et à vendre des publicités, puis à revenir les enregistrer et les produire”, se souvient-il. « Ensuite, le soir, nous couvrions des événements et ajoutions des clips vocaux aux histoires.

« La station de radio était connectée au journal là-bas – dans le même bâtiment – ​​alors j’ai pu la regarder au travail. Puis, un peu plus tard, en 1978, alors que tout le monde en ville se plaignait du journal existant, j’ai vendu ma voiture, acheté du matériel et lancé mon propre journal.

C’était un monde différent, se souvient O’Connor – un monde sans téléphones portables ni Internet.

« Le principal moyen de communication était le journal – c’est par lui que vous vous efforciez de gagner le cœur et l’esprit des lecteurs. Maintenant, il y a tellement de plateformes différentes sur lesquelles les gens peuvent recevoir des informations.

O ‘Connor a rappelé que certains de ses moments les plus heureux étaient de relever les défis de la création de nouveaux journaux – ce qu’il a fait sur de nombreux marchés après avoir vendu ses deux premiers journaux à Black Press Media en 1983, d’abord en tant que vice-président des journaux pour le Lower Mainland Publishing. Company, et plus tard à partir de 1998, en tant que président du Metro Valley Newspaper Group.

Mais aussi « passionnantes et stimulantes » qu’aient été ces expériences, O’Connor – qui a reçu le prestigieux prix Dean Lesher en 2009 pour ses contributions exceptionnelles à l’industrie des journaux communautaires en Amérique du Nord – croit que le moment vraiment excitant d’être dans l’industrie des médias est aujourd’hui, après les 20 dernières années d’avancées technologiques, où l’information est « instantanée » et où les journalistes ont de multiples opportunités d’interagir avec le public.

Alors que la concurrence avec des géants des médias tels que Google et Facebook présente des défis indéniables, O’Connor a déclaré que les avantages de pouvoir communiquer de manière plus sophistiquée les emportent toujours.

Plus que cela, a-t-il dit, il pense que le maintien des médias locaux est un élément crucial dans le tissu des communautés et de la société en général, le journalisme professionnel continuant d’agir comme un «filtre» analytique nécessaire pour trouver les points de vue polarisés. partout sur le web.

“Et après avoir regardé (journal local) le Nouvelles de l’Arche de la Paix au fil des ans et du genre de travail que les gens là-bas ont fait et du travail qu’ils continuent de faire pour la communauté, j’aimerais continuer à encourager les gens à soutenir leur journal local et leur entreprise de médias », a-t-il déclaré.

Même en mode retraite, il soupçonne qu’il sera toujours impliqué dans l’industrie à temps partiel.

“Je suis intéressé par la façon dont nous pouvons créer un modèle commercial durable pour les journaux et les entreprises de médias – comment puis-je utiliser mes années d’expérience pour créer quelque chose, sur la route, dont tout le monde bénéficiera, pas seulement Black Press.”

alex.browne@peacearchnews.com

