L’étude, menée par le géant pharmaceutique américain Pfizer et n’ayant pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a suggéré que le vaccin fonctionnait pour neutraliser la mutation dite N501Y. Cette mutation a été rapportée dans les variants de coronavirus découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Ses commentaires font référence à une recherche publiée jeudi qui a montré que le vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech semblait être efficace contre une mutation clé dans les variantes les plus infectieuses du virus découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

« La semaine dernière, nous avons signalé une autre mutation qui est présente dans la variante britannique et également dans la variante sud-africaine et cette mutation est considérée comme importante car elle pourrait modifier structurellement la protéine. Mais il semble que la réponse immunitaire contre notre vaccin neutralise également cela. mutation. »

Comme celui de Moderna, le vaccin Covid de Pfizer-BioNTech utilise la technologie de l’ARN messager, ou ARNm. Dans la pratique, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis disent que cela « enseigne à nos cellules comment fabriquer une protéine – ou même juste un morceau de protéine – qui déclenche une réponse immunitaire à l’intérieur de notre corps. »

Ugur Sahin, co-fondateur et PDG de Biontech, se tient dans les locaux de l’entreprise. Biontech est une société de biotechnologie qui recherche, entre autres, des vaccins contre le coronavirus. (Photo par Andreas Arnold / alliance de photos via Getty Images)

Lorsqu’on lui a demandé à quelle vitesse BioNTech pourrait pivoter s’il s’avérait que le vaccin Covid existant était inefficace contre de nouvelles variantes, Sahin a déclaré que « l’un des principaux avantages » de la technologie ARNm était qu’elle permettrait à l’entreprise d’adapter le vaccin « relativement rapidement. «

« Nous pouvons changer la séquence du vaccin en quelques jours et nous pourrions livrer un nouveau vaccin en six semaines en principe. C’est techniquement possible, et si cela est nécessaire, nous irions pour cela », a-t-il dit, notant que cela nécessiterait également des discussions avec les autorités réglementaires telles que la Food and Drug Administration.

« Donc, nous sommes convaincus que la technologie nous permettrait d’être extrêmement rapide pour répondre à une mutation ou à une variante de virus qui présente des problèmes différents », a déclaré Sahin.

Les experts en santé publique ont exprimé leur inquiétude que les nouvelles souches mutantes pourraient constituer une menace pour les efforts d’inoculation. Ces dernières semaines, l’optimisme quant au déploiement de masse des vaccins Covid a été tempéré par le taux de résurgence de la propagation du virus dans le monde.

À ce jour, plus de 90,3 millions de personnes ont contracté le coronavirus dans le monde, avec 1,93 million de décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.