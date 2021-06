Le PDG de Biogen déclare que 56 000 $ par an pour le médicament contre la maladie d’Alzheimer est «juste», promet de ne pas augmenter les prix pendant au moins 4 ans

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive qui détruit lentement la mémoire et les capacités de réflexion. Plus de 6 millions d’Américains vivent avec, selon estimations de l’Association Alzheimer. D’ici 2050, ce nombre devrait atteindre près de 13 millions, selon le groupe.

Les actions de Biogen ont grimpé jusqu’à 60% lundi après que la Food and Drug Administration a annoncé qu’elle avait approuvé le médicament de la société pour la maladie. C’est le premier médicament autorisé par les régulateurs américains pour ralentir le déclin cognitif chez les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et le premier nouveau médicament pour la maladie en près de deux décennies.

La décision de la FDA était très attendue. Le médicament devrait également générer des milliards de dollars de revenus pour l’entreprise et offre un nouvel espoir aux amis et aux familles des patients vivant avec la maladie.

Biogen a déclaré lundi que le prix catalogue de l’aducanumab était de 56 000 $ par an, ce qui était supérieur au prix de 10 000 $ à 25 000 $ attendu par certains analystes. Le coût à la charge des patients dépendra de leur couverture santé.

Lorsqu’on lui a demandé si la société s’attendait à un recul des patients sur le prix, Vounatsos a noté que la maladie et d’autres formes de démence coûtaient aux États-Unis plus de 600 milliards de dollars par an et aux patients 500 000 $ par an.

Il est temps d' »investir » dans le traitement, a-t-il ajouté.