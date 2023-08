Le PDG de Biofourmis démissionne un mois après des licenciements mondiaux

Entreprise de surveillance à distance et de thérapie numérique basée sur l’IA Biofourmis a confirmé que le cofondateur de l’entreprise, Kuldeep Singh Rajput, a démissionné de son poste de PDG, un mois seulement après que l’entreprise a licencié 120 employés dans le monde, dont 48 aux États-Unis.

« Il reste déterminé à apporter soutien et conseils à l’entreprise à l’avenir », a déclaré Biofourmis. MobiHealthActualités dans un e-mail. « Nous remercions Kuldeep pour sa vision et ses services rendus à Biofourmis et lui souhaitons du succès dans ses projets futurs, et nous menons une recherche pour un nouveau directeur général. »

La société basée à Boston a annoncé que Ben Wanamaker avait été nommé à son conseil d’administration et qu’il superviserait son nouveau « Bureau du PDG ».

« La société a institué un bureau du PDG, qui comprend Maulik Majmudar, médecin-chef et cofondateur de Biofourmis ; Renika Seghal, directrice financière ; Milan Shah, directeur de la technologie ; Daniel Song, avocat général ; et Jaydev Thakkar, directeur des opérations. Ce bureau du PDG dirigera les opérations régulières de l’entreprise et Ben Wanamaker supervisera le bureau », a déclaré Biofourmis. MobiHealthActualités.

Wanamaker a récemment occupé le poste de vice-président de la stratégie d’entreprise chez Humana et a précédemment occupé les postes de vice-président et directeur général des produits d’analyse chez Aetna et de directeur de la stratégie et des opérations des services de santé chez Walmart.

« Biofourmis est un leader sur le marché de la prestation de soins de santé basés sur la technologie, et nous sommes déterminés à remplir notre mission de transformer les soins de santé en exploitant la puissance de la technologie et des données », a déclaré la société.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Biofourmis, qui propose des outils de soins à domicile pour aider à surveiller à distance les patients aigus et post-aigus et une plateforme virtuelle de soins spécialisés appelée Biofourmis Care s’est concentré sur la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, a confirmé MobiHealthActualités qu’elle a licencié des employés dans des postes opérationnels et administratifs le mois dernier pour se concentrer sur « l’accélération de la croissance sur le marché américain ».

Les licenciements ont eu lieu environ un an après que l’entreprise ait enregistré 300 millions de dollars de financement de série D, ce qui l’amène au statut de licorne avec une valorisation de 1,3 milliard de dollars. Quatre mois plus tard, la société a ajouté 20 millions de dollars à son tour de table de série D.

En 2020, Biofourmis a remporté 100 millions de dollars en financement de série C.

Plus tôt cette année, l’entreprise annoncé une collaboration de quatre ans avec le système de santé basé en Géorgie Santé de l’Université d’Augusta et un accord pluriannuel avec Orlando Health, basé en Floride.

Parmi les autres entreprises actives dans le domaine de la surveillance à distance des patients figurent Current Health de Best Buy, la société de technologie de la santé Withings Health Solutions et la plateforme de soins virtuels Cadence.