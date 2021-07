Le PDG de Binance se dit prêt à se retirer au milieu de la répression de la cryptographie

Binance est le plus grand échange de devises numériques au monde en termes de volume de transactions. Cependant, il a fait l’objet d’un examen réglementaire intense ces derniers temps alors que les autorités du monde entier cherchent à réprimer l’industrie de la cryptographie à croissance rapide.

« Nous allons pivoter pour devenir une institution financière entièrement réglementée à l’avenir », a déclaré Zhao aux journalistes, ajoutant que, pendant ce pivot, il serait « très ouvert » à trouver un PDG de remplacement avec plus d’expérience réglementaire.

Les régulateurs au Japon, au Canada et en Italie ont également réprimé l’entreprise, avertissant qu’elle n’est pas autorisée à opérer dans les pays.

Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority a interdit à l’unité britannique de Binance d’entreprendre toute activité réglementée. Binance était l’une des nombreuses entreprises de cryptographie qui ont retiré leurs demandes au régime de licence temporaire du Royaume-Uni en raison du non-respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré la FCA.

En mai, Bloomberg signalé que Binance faisait face à une enquête fédérale du ministère américain de la Justice et de l’Internal Revenue Service.

Binance vise à établir un certain nombre de sièges régionaux dans le monde et cherchera des licences partout où elles seront disponibles, a déclaré Zhao. Il a précédemment déclaré que Binance n’avait pas de siège officiel.

Binance a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter spécifiquement les discussions en cours avec les régulateurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs.

Lundi, la société a annoncé qu’elle réduisait l’effet de levier maximal – ou les fonds empruntés – que les utilisateurs peuvent utiliser pour négocier des contrats à terme, alors que des paris à haut risque laissaient aux clients de lourdes pertes.

Plus tôt ce mois-ci, Binance a déclaré qu’il n’offrirait plus de « stock tokens », des versions numériques numériques d’actions comme Tesla, Apple et Coinbase, pour déplacer son objectif commercial vers d’autres produits. Les régulateurs allemands avaient averti que les instruments pouvaient avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières.

Cette année a été folle pour la crypto. Bitcoin, la plus grande pièce numérique au monde, a atteint à un moment donné un niveau record de près de 65 000 $. Cependant, il s’est fortement contracté depuis.

La crypto-monnaie a brièvement dépassé les 40 000 $ pour la première fois en près de six semaines, après qu’Amazon a déclaré qu’il cherchait à ajouter des experts en monnaie numérique et en blockchain à son équipe de paiement.