Le PDG de Binance dit qu’il n’a pas “planifié” l’effondrement de FTX

Changpeng Zhao, PDG de Binance dit mercredi qu’il “n’a pas planifié” l’effondrement de l’échange crypto rival FTX.

Dans un e-mail aux employés qu’il a rendu public, Zhao a déclaré que la baisse de FTX “n’est bonne pour personne dans l’industrie” et que les employés ne devraient pas “le considérer comme une victoire pour nous”.

Le mémo intervient un jour après que Zhao a annoncé que Binance, la plus grande société de crypto-monnaie au monde, avait conclu un accord non contraignant avec le FTX de Sam Bankman-Fried pour acheter les activités non américaines de la bourse pour un montant non divulgué, sauvant l’entreprise d’une crise de liquidité. . Plus tôt cette année, FTX était évalué à 32 milliards de dollars par des investisseurs privés.

Depuis que la nouvelle de l’accord a éclaté, le jeton FTT natif de FTX a chuté à 3,50 $, contre environ 25 $ il y a une semaine. Zhao a contribué à la baisse, lorsqu’il a annoncé publiquement au cours du week-end que Binance vendait ses avoirs FTT.

Zhao a déclaré dans la note que les employés de Binance ne devraient pas acheter ou vendre de FTT.

“N’échangez PAS de jetons FTT”, a écrit Zhao dans la lettre. “Si vous avez un sac, vous avez un sac. N’achetez ni ne vendez.”

Zhao a ajouté que la confiance des utilisateurs était gravement ébranlée et qu’il s’attendait à ce que l’assaut de la surveillance réglementaire des échanges augmente en raison de la tourmente. FTX n’a ​​pas répondu aux multiples demandes de commentaires de CNBC.

Les investisseurs sont devenus baissiers sur les actifs numériques cette année au milieu d’une série d’échecs, mais FTX est le plus gros domino à tomber, et sa descente s’est produite à une vitesse choquante.

Bitcoin a chuté de plus de 7% mercredi, se négociant en dessous de 17 000 dollars, et la capitalisation boursière globale des jetons est tombée à 840 milliards de dollars, le plus bas depuis des années.

Zhao a déclaré que Binance prévoyait d’augmenter considérablement sa transparence, ses preuves de réserves et ses fonds d’assurance.

