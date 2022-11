Le PDG de Binance constate une légère augmentation des retraits après l’effondrement de FTX

Changpeng Zhao, milliardaire et PDG de Binance Holdings Ltd., prend la parole lors d’une session au Web Summit à Lisbonne, au Portugal, le mercredi 2 novembre 2022.

S’exprimant lors d’une session en direct “demandez-moi n’importe quoi” sur Twitter lundi, Zhao a déclaré qu’il n’y avait eu “aucune nouvelle concernant des retraits importants” d’un certain nombre de portefeuilles de crypto-monnaie “froids” dont la société a publié les détails à la suite de la faillite de FTX.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que l’échange de crypto-monnaie n’avait connu qu’une légère augmentation des retraits et fonctionnait normalement malgré une baisse des prix des actifs numériques après l’effondrement de FTX.

Les problèmes de FTX ont commencé après qu’un rapport CoinDesk ait détaillé les liens entre la bourse et sa société sœur Alameda Research.

Un tweet ultérieur de Zhao disant qu’il vendrait la réserve de 580 millions de dollars de Binance du jeton FTT natif de la bourse “en raison de révélations récentes” a déclenché une vente massive de FTT et des milliards de dollars de retraits de FTX.

Lundi, Zhao a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de déclencher une “agitation” sur les marchés de la cryptographie, ajoutant que même si certaines personnes l’ont accusé d’avoir “dénoncé ou percé la bulle”, il ne savait pas que son tweet causerait de tels dommages.

Parlant de la possibilité que davantage de joueurs soient confrontés à une crise après l’effondrement de FTX, Zhao a déclaré “qu’il y aura des effets de contagion en cascade”. L’ampleur des défaillances des sociétés de cryptographie – et les baisses de prix des monnaies numériques qui en résultent – diminuera avec le temps, a-t-il ajouté.

“Dans ce type de situation, le premier à tomber est généralement le plus gros”, a déclaré Zhao. “Les effets en cascade deviennent de plus en plus petits.”

La crise de la cryptographie cette année découle en grande partie d’un mélange d’entreprises qui doivent de l’argent à d’autres et dont les réserves sont immobilisées dans des jetons illiquides.

En mai, le projet stablecoin de 60 milliards de dollars Terra a vu ses deux principaux jetons devenir sans valeur après que la durabilité de leur modèle technique a été remise en question. Cela a à son tour provoqué une vague d’échecs dans la cryptographie, Celsius, Three Arrows Capital et Voyager Digital ayant tous demandé la protection de la faillite.

Les remarques de Zhao ont fait écho aux commentaires du PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, plus tôt lundi, qui, en réponse aux préoccupations concernant une crise de liquidité de type FTX, a déclaré que son entreprise avait un “bilan extrêmement solide” et n’avait aucun problème à gérer une augmentation des retraits. .

“En tant qu’entreprise, nous ne nous engageons jamais dans des pratiques de prêt irresponsables, nous n’avons jamais pris de risques de tiers”, a-t-il déclaré.

Alameda Research, la société sœur de FTX, a emprunté des milliards de fonds clients à la bourse pour s’assurer qu’elle disposait de suffisamment de fonds pour traiter les retraits, CNBC a rapporté dimanche.

Bankman-Fried a refusé de commenter les allégations de détournement de fonds de clients, mais a déclaré que son récent dépôt de bilan était le résultat de problèmes liés à une position commerciale à effet de levier.

“Nous ne sommes pas un magasin quantique”, a déclaré Zhao lundi, faisant probablement référence à Alameda de Bankman-Fried.

“Nous n’avons aucune dette”, a-t-il ajouté. “Nous gérons une entreprise très simple.”