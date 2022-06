Le PDG de Bed Bath & Beyond est sorti alors que les ventes chutent

New York

CNN Affaires

—



Le PDG de Bed Bath and Beyond, Mark Tritton, est sorti après seulement trois ans à la tête du détaillant en déclin rapide.

La société assiégée a annoncé mercredi plusieurs changements à sa direction, notamment le remplacement de Tritton. Dans l’intervalle, Bed Bath and Beyond a fait appel à Sue Grove, une administratrice indépendante du conseil d’administration de la société, en tant que PDG jusqu’à ce qu’elle inflige une amende à une personne permanente pour le poste.

“Nous devons fournir de meilleurs résultats”, a déclaré Grove dans un communiqué. “Une exécution de haut niveau, une gestion prudente des coûts, une plus grande fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, des dépenses en capital prudentes, un bilan plus solide et des capacités numériques robustes seront tous importants pour notre succès.”

Bed Bath and Beyond a débauché Tritton de Target (TGT) en 2019. Il était auparavant en charge de l’expansion des marques de distributeur de Target (TGT), qu’il a essayé de reproduire chez Bed Bath and Beyond. Mais ces articles n’ont pas séduit les clients de la même manière que chez les concurrents, pas plus que les magasins repensés de l’entreprise.

Les efforts de Tritton n’ont pas fait grand-chose pour masquer les problèmes profonds de l’entreprise. Mercredi, la chaîne a annoncé des bénéfices nettement inférieurs aux attentes pour le dernier trimestre, et les ventes de la marque ont diminué de 27 % par rapport à la même période il y a un an.

Cela a fait chuter les actions de la société jusqu’à 20% en début de séance. Il est maintenant en baisse d’environ 65% pour l’année.

Le départ de Tritton était “inévitable” et que le rapport sur les bénéfices “fait très peu pour inspirer confiance dans la trajectoire de l’entreprise”, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, dans une note d’analyste.

“De notre point de vue direct, il s’agissait d’une réinvention cosmétique – copiée de Target – avec très peu de substance derrière”, a déclaré Saunders. “Il n’est pas étonnant qu’il se soit rapidement effondré.”

Il a ajouté que l’entreprise “a été mise à mal et qu’un changement de direction est le seul moyen de restaurer une certaine crédibilité auprès des investisseurs”.

Mardi, un nouveau rapport de Bank of America a brossé un tableau sombre du détaillant, affirmant que la société avait coupé la climatisation pour réduire rapidement les dépenses afin de compenser la baisse des ventes. Bed Bath and Beyond a déclaré à CNN Business que tout changement dans les directives de température des magasins ne provenait pas de l’entreprise.

“Nous avons été contactés à propos de ce rapport, et pour être clair, aucun magasin Bed Bath & Beyond n’a été invité à ajuster sa climatisation et il n’y a eu aucun changement de politique d’entreprise en ce qui concerne l’utilisation des services publics”, a déclaré un représentant.

Pourtant, les analystes de Bank of America qui ont effectué des visites en magasin font état de préoccupations croissantes, notamment des heures de travail qui ont été considérablement réduites, des services publics réduits, des heures d’ouverture réduites des magasins et des projets de rénovation annulés. Les programmes de récompenses ont également été réduits et remplacés. Les analystes s’attendent à ce que la direction de Bed Bath and Beyond annonce bientôt de nouvelles fermetures de magasins et arrête les ouvertures de ses magasins Buy Buy Baby.

Parmi les autres facteurs troublants pour l’entreprise, citons la démission de deux cadres financiers clés au cours des derniers mois, le directeur comptable John Barresi a démissionné en mai et Heather Plutino, vice-présidente principale de la planification et de l’analyse financières et des finances commerciales a également quitté l’entreprise.

– Nicole Goodkind de CNN Business a contribué à ce rapport.