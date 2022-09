Le PDG de BC Tree Fruits défend le déménagement de l’usine de Kelowna à Oliver – Kelowna Capital News

Le PDG de BC Tree Fruits (BCTF) s’est exprimé après avoir annulé une réunion en personne avec des producteurs.

Des producteurs de tout l’Okanagan se sont réunis le 1er septembre dans le parking de l’hôtel Ramada à Kelowna pour exprimer leurs préoccupations concernant les décisions prises par la BCTF. La manifestation survient après une décision surprise du 18 août de déplacer la construction de la nouvelle usine de transformation de fruits de Kelowna à Oliver.

La manifestation a été organisée pour précéder une réunion prévue avec la BCTF, mais la réunion a été déplacée en ligne en raison du rassemblement.

“Nous voulions absolument rencontrer nos producteurs en direct”, a déclaré Warren Sarafinchan, bien qu’il ait déclaré qu’ils avaient été contraints de déplacer la réunion sur Zoom après que le Ramada, où les discussions devaient avoir lieu, ait exprimé des “problèmes de sécurité” concernant le projet manifestation.

En mai, Sarafinchan a publié une vidéo disant “Je peux vous dire avec certitude que la nouvelle installation sera construite sur Old Vernon Road.”

Sarafinchan a déclaré à Capital News le 2 septembre que de nouvelles informations concernant les coûts de construction et les taux d’investissement avaient eu une incidence sur la décision de déplacer la construction d’une nouvelle usine de traitement à Oliver. Il a expliqué que l’emplacement envisagé pour l’installation de Kelowna aurait nécessité une construction à partir de zéro, tandis qu’Oliver dispose déjà d’un bâtiment convenable qui est prêt à être rénové et utilisé.

Sarafinchan a déclaré que le conseil d’administration reconnaît qu’il s’agit d’une direction différente de celle qu’il pensait prendre.

Andre Scheepers, président du conseil d’administration, a déclaré que jusqu’à récemment, la direction et le conseil d’administration croyaient collectivement qu’une nouvelle construction à Kelowna était la meilleure solution.

“La forte augmentation des coûts de construction et des taux d’intérêt ainsi que les changements dans l’industrie ont rendu le projet d’une nouvelle construction beaucoup trop risqué”, a-t-il déclaré.

Sarafinchan a déclaré que la BCTF investit dans l’avenir de l’agriculture dans l’Okanagan et a pris la décision afin de s’assurer que les agriculteurs reçoivent un taux de rendement élevé sur leur produit.

Les producteurs présents à la manifestation ont expliqué que devoir transporter des pommes du nord de l’Okanagan, où 75 % des pommes de l’Okanagan sont cultivées, jusqu’à Oliver, ajouterait une dépense importante et n’étaient pas convaincus que le déménagement leur rapporterait de l’argent.

De plus, les producteurs craignent que la manipulation et le transport supplémentaires des fruits ne causent des ecchymoses et des dommages aux produits.

Sarafinchan a déclaré que le déplacement de l’installation à Oliver réduirait les coûts, faisant de la place dans le budget pour de nouveaux équipements de classe mondiale. Le nouvel équipement élargirait les marchés de vente aux marchés d’exportation internationaux.

En maintenant les coûts d’exploitation bas et en augmentant les bénéfices des marchés internationaux, Sarafinchan a déclaré que l’installation augmentera les revenus des producteurs.

