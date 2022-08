Le PDG de BC Housing se retirera après les récentes attaques contre des personnes sans logement et des menaces contre lui-même

Le PDG de BC Housing prend sa retraite, invoquant un manque de confiance dans sa résolution de la complexité du logement et de l’itinérance dans la province.

Dans une annonce sur Twitter mardi 2 août, Shayne Ramsey a déclaré qu’une série d’incidents inquiétants contre des personnes sans logement et des menaces de violence contre lui-même ces derniers mois l’ont convaincu qu’il était temps de se retirer.

“Je n’ai plus confiance en ma capacité à résoudre les problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés chez BC Housing”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’homme de 61 ans a déclaré que le travail avait toujours été difficile, mais qu’un certain nombre d’incidents depuis mai l’avaient vraiment marqué.

Il y a eu le coup de couteau mortel à Crab Park dont Ramsey a été témoin alors qu’il promenait son chien un samedi matin de mai, la fusillade de Langley qui aurait ciblé un certain nombre de personnes sans abri fin juillet, et la femme qui a été intentionnellement allumée incendie dans le Downtown Eastside la semaine dernière. Puis mardi dernier (26 juillet), Ramsey a déclaré avoir été personnellement envahi et menacé de violence physique par des opposants alors qu’il parlait aux médias d’une audience publique sur le logement.

“Cette fois, c’était des mots de colère et un coup de poing, la prochaine fois, ça pourrait être pire”, a déclaré Ramsey dans son annonce de retraite.

“Ces incidents ne sont pas isolés, ni les seuls incidents qui m’ont obligé à rester éveillé la nuit. De l’intérieur au West Side, des groupes de personnes sans doute petits mais bruyants sont de plus en plus en colère et de plus en plus instables. Alors qu’une communauté fait face à la perspective presque certaine de la pauvreté, de la mauvaise santé, de la violence et de la mort prématurée, d’autres ne sont plus disposées à fournir un espace accueillant, un espace qui pourrait sauver des vies.

Ramsey a déclaré que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été lorsque des policiers de Vancouver ont tiré sur un homme dans la rue East Hastings samedi 30 juillet après qu’il aurait agressé l’un d’eux.

« Il est temps que quelqu’un d’autre assume le rôle de leadership chez BC Housing », a déclaré Ramsey.

Il a ajouté qu’il souhaitait consacrer plus de temps à ses enfants et petits-enfants et s’attaquer aux “problèmes que je pense pouvoir résoudre”.

Son annonce intervient un peu moins d’un mois après que la province a limogé le conseil d’administration de l’agence de logement, à la suite d’un examen externe de celui-ci publié en mai. Mené par Ernst and Young, l’examen comprenait 44 recommandations et a souligné des problèmes avec des rôles et des responsabilités peu clairs, une technologie sous-financée et, dans certains cas, une documentation médiocre.

Ramsey est PDG de BC Housing depuis 26 ans. Son dernier jour sera le 6 septembre.

