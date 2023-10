DOSSIER : Jensen Huang, co-fondateur et PDG de Nvidia, s’exprime lors d’une conférence de presse à Taipei le 30 mai 2023. Sam Yeh/AFP via Getty Images

Selon Jensen Huang, de la Bay Area, même une richesse obscène ne suffit pas à justifier les horreurs de la vie de fondateur d’une startup technologique.

Le PDG et co-fondateur de Nvidia, dont la valeur nette a dépassé les 35 milliards de dollars cette année, devenu contemplatif dans une interview sur le podcast d’investissement Acquis ce mois-ci. Nvidia a longtemps dominé le marché des puces de jeux informatiques et fabrique désormais les puces complexes et coûteuses utilisées pour former des modèles d’IA — ce qui signifie que grâce au boom de l’intelligence artificielle cette année, Huang est devenu beaucoup plus célèbre et beaucoup plus riche.

Il a dit qu’il ne recommencerait pas.

L’homme de 60 ans a lancé Nvidia en avril 1993, apparemment dans un établissement de San Jose. Chez Denis. Dans l’interview d’Acquired au siège de Nvidia à Santa Clara, Huang a déclaré que tout l’avenir de l’entreprise reposait, à plusieurs reprises, sur le lancement d’un seul produit. David Rosenthal d’Acquired a donné à Huang une hypothèse : « Si vous aviez comme par magie 30 ans, encore une fois, aujourd’hui, en 2023, et que vous alliez chez Denny’s avec vos deux meilleurs amis qui sont les deux personnes les plus intelligentes que vous connaissez, et vous parlez de créer une entreprise, de quoi parles-tu de démarrer ? »

La question semblait viser à inspirer les jeunes fondateurs, mais le milliardaire l’a prise dans une toute autre direction.

“Je ne le ferais pas”, a répondu Huang, provoquant un éclat de rire surpris de Rosenthal, avant que Huang ne secoue la tête et continue: “Je sais.” Il a ajouté que construire Nvidia était « un million de fois plus difficile » que ce que lui ou ses cofondateurs espéraient.

“À ce moment-là, si nous réalisons la douleur et la souffrance et à quel point vous allez vous sentir vulnérable et les défis que vous allez endurer – l’embarras et la honte, et vous savez, la liste de toutes les choses qui ne vont pas — Je ne pense pas que quiconque créerait une entreprise », a déclaré Huang. “Personne sensé ne le ferait.”

Il a ajouté qu’à ce jour, il trompe consciemment son cerveau pour qu’il ne pense pas à la difficulté de diriger son entreprise. (Il n’est pas entré dans les détails de ce qu’il trouve le plus difficile.) Rosenthal a souligné que l’astuce doit fonctionner, car il ne semble pas que Huang envisage de prendre sa retraite de si tôt.

Huang a répondu qu’il s’amusait toujours et qu’il ajoutait « un peu de valeur » à l’entreprise, mais il a ensuite redoublé d’efforts pour faire face aux hauts et aux bas de l’entrepreneuriat. Il n’a pas mentionné le fait que ces luttes l’ont placé parmi la cohorte de personnes les plus riches de l’histoire. Sa participation dans Nvidia a bondi de 6,4 milliards de dollars en une seule journée en mai.

« Il faut se convaincre que ce n’est pas si difficile, parce que c’est bien plus difficile que vous ne le pensez », a-t-il déclaré. “En prenant toutes mes connaissances maintenant, j’y retourne et j’ai dit : ‘Je vais endurer à nouveau tout ce voyage’ – je pense que c’est trop. C’est juste trop.”

La valorisation de Nvidia a dépassé le seuil des 1 000 milliards de dollars en mai. Il s’agit d’un exploit que seule une poignée d’autres entreprises peuvent égaler et qui, apparemment, rendrait la plupart des difficultés commerciales valables.

Entendez-vous parler de quelque chose qui se passe chez Nvidia ou dans une autre entreprise technologique ? Contactez le journaliste technique Stephen Council en toute sécurité à [email protected] ou sur Signal au 628-204-5452.