Le PDG de Bay Area Tech se vante de sa croissance et annonce qu’il licenciera 545 travailleurs

Les licenciements incluent 90 travailleurs du siège social de l’entreprise à Redwood City, selon un avis déposé auprès du gouvernement de la ville en vertu de la loi californienne sur les notifications d’ajustement et de recyclage des travailleurs et obtenu par SFGATE. Les employés perdront leur emploi le 31 décembre, indique l’avis.

Informatica a choisi d’annoncer les licenciements parallèlement aux résultats d’un trimestre réussi, plaçant l’annonce de la réduction de 10 % des effectifs après plus d’une douzaine de points sur l’amélioration des revenus et du nombre de clients. L’entreprise a été en changeant son plan d’affaires consiste à s’appuyer davantage sur la quantité de clients qui utilisent ses services de gestion de données, plutôt que sur le nombre d’entre eux qui achètent des licences logicielles.

“Nous avons déjà constaté des bénéfices significatifs de ces initiatives entreprises tout au long de cette année, y compris la forte dynamique et l’exécution reflétées dans les résultats d’aujourd’hui”, a écrit Walia dans la section “Plan de restructuration” du communiqué de mercredi. « Notre prochaine phase de croissance nous permet de rationaliser davantage notre structure de coûts globale sans réduire nos attentes de croissance. »

Le communiqué de presse décrit les compromis financiers que devra faire l’entreprise en licenciant des centaines de travailleurs et en réduisant ses avoirs immobiliers. Informatica estime qu’elle économisera 84 millions de dollars au cours de l’exercice 2024 une fois les coupes budgétaires terminées, mais à court terme, la société s’attend à devoir débourser entre 35 et 45 millions de dollars en indemnités de départ, frais immobiliers et autres coûts.