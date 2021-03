Le PDG de Barcelone Grau et l’ancien président Bartomeu arrêtés lors d’un raid au Camp Nou

L’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a été arrêté à la suite d’une descente dans les bureaux du club lundi.

Le PDG du Barca, Oscar Grau, et Roman Gómez Ponti, responsable juridique du club, ont également été arrêtés.

Cela intervient au milieu de l’enquête continue sur « BarcaGate », dans laquelle les responsables du club ont été accusés d’avoir lancé une campagne de diffamation contre les joueurs actuels et anciens qui critiquaient le club et le président de l’époque Bartomeu.

Lui et son conseil d’administration ont démissionné l’année dernière en raison de la controverse.

La police est entrée dans le stade de Barcelone lundi dans le cadre d’une opération de perquisition et de saisie, a confirmé le club.

La police a confirmé que des arrestations ont été effectuées et bien qu’elle ne déclare pas qui, plusieurs sources en Espagne ont déclaré que Bartomeu et Grau en faisaient partie, ainsi que Gomez Ponti et Jaume Masferrer, l’ancien bras droit de Bartomeu.

L’opération de police intervient moins d’une semaine avant la tenue des élections présidentielles, avec trois candidats – Victor Font, Joan Laporta et Toni Freia – sur le dernier tour de scrutin pour le vote crucial.

L’ancien président Laporta, qui a passé sept ans à la barre entre 2003-2010, remportant deux Coupes d’Europe et devenant un entraîneur-chef Pep Guardiola non testé auparavant, est le favori pour prendre la barre.