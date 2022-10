Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, déclare que le consommateur américain est en bonne santé

Des piétons passent devant une succursale de Bank of America à New York.

Les consommateurs sont financièrement résilients, malgré une inflation élevée et les craintes que les États-Unis approchent d’une récession, selon Banque d’Amérique PDG Brian Moynihan.

“Les analystes pourraient se demander si les discussions sur l’inflation, la récession et d’autres facteurs pourraient [result] dans une croissance plus lente des dépenses”, a déclaré Moynihan lundi lors d’une conférence téléphonique pour discuter des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes. “Nous ne voyons tout simplement pas ici à Bank of America.”

Les clients de la banque continuent de dépenser librement, en utilisant leurs cartes de crédit et d’autres méthodes de paiement pour 10 % de volumes de transactions supplémentaires en septembre et la première moitié d’octobre par rapport à l’année précédente, a déclaré Moynihan. Alors que l’inflation des prix explique une partie de cela, le nombre de transactions a également augmenté de 6%, a-t-il déclaré.

Les soldes des comptes des clients restent plus élevés qu’avant la pandémie de coronavirus au début de 2020, a déclaré Moynihan, indiquant qu’ils étaient en bonne position pour continuer à dépenser. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui avaient les plus petits soldes, qui étaient environ 5 fois plus élevés qu’avant la pandémie, selon une Bank of America graphique.

Enfin, le crédit à la consommation reste vierge, avec des mesures de retard de paiement toujours bien inférieures aux moyennes d’avant 2020, a déclaré Moynihan, indiquant que jusqu’à présent, les clients avaient peu de difficulté à faire face à leur dette.

“Nous ne voyons que maintenant [a] s’éloigner graduellement de ces creux dans les premiers stades de la délinquance ; les délinquances à un stade avancé sont toujours inférieures de 40% à celles d’avant la pandémie”, a déclaré Moynihan.