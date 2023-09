Le PDG de Baltimore aurait été tué par un récidiviste qui n’aurait jamais dû être dans la rue, selon des responsables

La police de Baltimore déclare être à la recherche d’un récidiviste violent qui n’aurait pas dû être libre après la mort d’un PDG de la technologie de 26 ans retrouvé mort dans un appartement lundi.

Pava LaPere, PDG et fondatrice de Technologies EcoMap dont les réalisations lui ont valu une place parmi les Liste Forbes des 30 moins de 30 ansa été retrouvé mort vers 11h30 lundi dans un appartement avec des signes apparents de « traumatisme contondant », a indiqué la police.

Pava LaPère. Pavamarie via Instagram

La police a déclaré mardi avoir émis un mandat d’arrêt contre Jason Billingsley pour meurtre au premier degré et des accusations supplémentaires.

Les autorités ont déclaré que l’homme de Baltimore, âgé de 32 ans, devait être considéré comme armé et dangereux.

« Cet individu tuera et violera », a prévenu mardi après-midi le commissaire de police de Baltimore, Richard Worley, lors d’une conférence de presse. « Il fera tout ce qu’il peut pour nuire. »

En 2011, Billingsley a été condamné à 30 ans de prison pour des accusations comprenant une tentative de viol, mais a été libéré sur parole en 2022, a déclaré Ivan J. Bates, procureur de l’État de Baltimore.

Billingsley a également été arrêté en 2013 et 2009 pour des accusations comprenant des voies de fait au deuxième degré et un vol qualifié, a indiqué la police.

La Section des enquêtes spéciales de la police s’efforce de déterminer si le suspect est lié à d’autres affaires, a indiqué la police.

Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a déclaré que Billingsley n’aurait pas dû être libre.

« Il n’y a aucune chance qu’il soit dans la rue », a déclaré le maire. « Quand la police fait son travail, comme elle l’a fait dans cette affaire… et que le procureur de l’État fait son travail, il obtient une condamnation. La condamnation devrait être la condamnation. »

« Nous en avons assez de parler encore et encore des mêmes personnes qui commettent le même genre de crimes. »

Les responsables n’ont fourni aucun détail sur le motif de la mort de LaPere ni sur toute relation possible entre le fondateur de la technologie et Billingsley.

Le maire a déclaré qu’il avait fait la connaissance de LaPere ces dernières années, la qualifiant de « jeune, talentueuse » et « dévouée » à la ville.

Un rapport de personne disparue avait été déposé peu de temps avant que LaPere ne soit découvert mort tard lundi matin, selon la police.

La société de LaPere, EcoMap Technologies, se positionne comme une entreprise qui utilise la technologie pour « numériser les écosystèmes, garantissant que chacun puisse accéder facilement aux informations dont il a besoin, afin que les écosystèmes puissent être aussi équitables, efficients et efficaces que possible ».

Aucune personne d’EcoMap Technologies n’a pu être contactée dans l’immédiat pour commenter.

Mais, dans une déclaration à l’affilié de NBC WAL de Baltimore, la société a qualifié les circonstances de la mort de LaPere de « profondément pénibles » et a déclaré qu’elle « n’était pas seulement la force visionnaire derrière EcoMap, mais aussi une leader profondément compatissante et dévouée ».

Parmi les 30 moins de 30 ans en 2023, Forbes a déclaré que LaPere, diplômé de Johns Hopkins, avait une équipe de 30 personnes et des clients dont l’Aspen Institute, Meta, le WXR Fund et la T.Rowe Price Foundation.

Le commissaire de police Worley a supplié Billingsley d’arrêter de courir et de se rendre.

« Si vous êtes là à regarder… tous les policiers de la ville de Baltimore, dans l’État du Maryland, ainsi que les US Marshals vous recherchent », a déclaré Worley. « Nous vous retrouverons… et ensuite nous confierons le soin au procureur de l’État de vous poursuivre dans toute la mesure du possible. Alors s’il vous plaît, rendez-vous. »