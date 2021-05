Le PDG d’Apple, Tim Cook, témoigne lors du procès d’Epic Games

Tim Cook, directeur général d’Apple Inc., centre, arrive au tribunal de district américain d’Oakland, en Californie, le vendredi 21 mai 2021.

Cook n’était pas d’accord et a déclaré qu’Apple « bouleversait l’endroit pour les développeurs ».

«Il ne me semble pas que vous ressentiez une pression ou une concurrence pour changer réellement la manière dont vous agissez pour répondre aux préoccupations des développeurs», a déclaré Rogers.

« Cela semble être le résultat de la pression exercée à cause des enquêtes, des poursuites judiciaires », a déclaré Rogers.

Cook a déclaré qu’Apple faisait face à une concurrence féroce pour les développeurs et les utilisateurs.

« L’industrie du jeu semble générer une somme d’argent disproportionnée par rapport à la propriété intellectuelle que vous leur donnez et à tout le monde », a déclaré Rogers à Cook. « En gros, c’est presque comme s’ils subventionnaient tout le monde. »

Elle a ensuite demandé si Apple avait un problème à fournir aux utilisateurs des informations pour obtenir les mêmes achats intégrés via un navigateur Web, en contournant les frais de 30% d’Apple, suggérant un compromis où Apple permettrait à une entreprise comme Epic Games de lier les utilisateurs de l’application. à un navigateur Web pour effectuer des transactions, au lieu de les forcer à utiliser le mécanisme d’achat intégré d’Apple.

L’interrogatoire a donné un aperçu de la réflexion de la juge Rogers avant qu’elle ne décide si l’argument d’Epic Games est suffisamment fort pour forcer Apple à lui permettre d’installer des magasins d’applications alternatifs sur l’iPhone et d’éviter les frais de 30% de l’App Store sur les achats intégrés.

Avant que Cook ne soit interrogé par Rogers, il a témoigné vendredi qu’Apple fait face à une concurrence féroce dans les smartphones et aux États-Unis, l’iPhone n’a que «30%» de part de marché. À l’échelle internationale, l’iPhone détient environ 15% de part de marché, a déclaré Cook.

Les chiffres de part de marché cités par Cook sont un exemple rare d’Apple discutant de la part de marché de son produit le plus important, l’iPhone, dans le but de dire qu’il ne domine pas le marché des smartphones.

« Il y a toute une liste de différents concurrents sur les combinés. C’est extrêmement compétitif », a déclaré Cook.

La part américaine d’Apple citée par Cook est inférieure à de nombreuses estimations externes. Par exemple, un rapport récent de Counterpoint Research l’a fixé entre 40% et 65% selon le trimestre depuis 2019.

Apple a fait valoir que le contrôle de son App Store, le seul moyen pour les consommateurs d’installer des logiciels sur les iPhones, est essentiel pour les promesses de sécurité et de confidentialité de l’entreprise à ses utilisateurs, et une caractéristique distinctive importante dans un marché concurrentiel des smartphones.

« Nous ne pourrions plus faire la promesse de confidentialité, de sûreté et de sécurité » si Epic Games l’emporte, a déclaré Cook, affirmant que l’App Store serait un « gâchis toxique » sans les règles et politiques d’Apple qu’Epic combat devant les tribunaux.

Epic Games fait valoir que la sécurité est une excuse pour extraire les frais et contrôler ce que font les fabricants de logiciels, et qu’Apple pourrait en toute sécurité ouvrir sa plate-forme aux magasins d’applications concurrents.

Cook a mentionné Samsung, Vivo, Oppo, Huawei et Google comme concurrents de combinés, qui utilisent tous une version d’Android de Google. Il a déclaré qu’Apple faisait également face à la concurrence d’autres magasins d’applications, notamment Google Play, et des consoles comme Microsoft Xbox et Sony PlayStation.