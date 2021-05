Le PDG d’Apple, Tim Cook, témoigne dans le cadre du procès «Fortnite»; décision du 13 août

Pendant environ quatre heures, le PDG d’Apple, Tim Cook, a témoigné vendredi dans le procès lancé par la poursuite d’Epic Games accusant l’App Store du géant de la technologie d’être monopolistique.

Tout au long, Cook a fourni des réponses sur la stratégie commerciale d’Apple et sur le fonctionnement de l’App Store. La mission d’Apple, a déclaré Cook, « est de fabriquer les meilleurs produits au monde qui enrichissent vraiment la vie des gens ».

Il a été confronté à des questions pointues non seulement de l’avocat d’Epic Games, Gary Bronstein, mais également de la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers. Vers la fin du témoignage de Cook, Rogers a interrogé Cook sur les jeux sur l’App Store et sur la manière dont ils fournissent un segment disproportionné de ses revenus.

Qu’y aurait-il de mal à donner aux utilisateurs plus de moyens d’obtenir du contenu moins cher, a demandé Rogers. L’App Store est « assez lucratif … et se concentre sur les achats qui se font, franchement, sur une base impulsive », a-t-elle déclaré.

Cook a noté que les joueurs ont choisi la plate-forme et qu’ils ont d’autres choix, y compris les smartphones Android et les consoles de jeux telles que Sony PlayStation, Microsoft Xbox ou Nintendo Switch.

Rogers s’est demandé s’il y avait une véritable concurrence en raison de l’utilisation par Apple d’achats intégrés, pour lesquels la société reçoit une commission de 15% ou 30%.

Apple avait réduit les commissions pour les petits développeurs, ceux qui gagnaient moins d’un million de dollars par an, a déclaré Cook. Mais Rogers a demandé si cette action aurait pu être intervenue parce qu’Apple fait face à des enquêtes sur la réglementation et à des poursuites judiciaires.

Cook a déclaré qu’Apple voulait faire quelque chose pour aider les petites entreprises à cause de la pandémie de COVID-19, mais aussi « bien sûr, nous avons eu des poursuites et tout le reste dans notre tête », a déclaré Cook.

« Mais votre action n’a pas été le résultat de la concurrence », a déclaré Rogers.

Apple contre Epic Games:Le procès jusqu’à présent

Une confrontation épique ::Éditeur « Fortnite » contre Apple, Google et ce que cela signifie pour vous

L’App Store d’Apple: un monopole?

Les avocats d’Epic Games ont cherché à ramener à la maison l’avantage financier que représente l’App Store, suggérant qu’il s’agit d’un marché monopolisé par Apple. Ce «jardin clos» pour les applications iPhone et iPad, Epic charge, s’est transformé en un véhicule qui fait grimper les prix qui non seulement récolte une commission de 15% à 30% sur les transactions dans l’application, mais empêche les applications d’offrir d’autres alternatives de paiement, telles que montrant simplement un lien qui ouvrirait une page Web offrant des moyens sans commission de payer des articles et des abonnements dans le jeu.

Créé par le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, un an après les débuts de l’iPhone en 2007, l’App Store est devenu une source de revenus clé pour Apple, une machine à gagner de l’argent qui a permis à l’entreprise de réaliser un bénéfice de 57 milliards de dollars au cours de son dernier exercice.

Mais viole-t-il les lois antitrust? Avant que Cook ne prenne la parole, Rogers a signalé aux avocats l’importance de cette question et la façon dont ils devraient y remédier dans les plaidoiries finales, qui devraient commencer lundi.

Depuis qu’Apple possède l’App Store, « bien sûr, ils ont un monopole. C’est le leur », a déclaré Rogers. « La question est de savoir si j’accepte cet argument ou non. »

La position d’Apple a été de se concentrer sur ses dépenses – plus de 100 milliards de dollars, selon la société – pour construire et maintenir l’App Store en tant que destination fiable pour les développeurs et les consommateurs. Les commissions représentent le retour sur investissement d’Apple, ont témoigné les dirigeants de l’entreprise.

Plus tôt au cours de l’action en justice de vendredi, Rogers a interrogé Cook sur les logiciels malveillants et les données que les avocats d’Apple voulaient qu’il aborde. Cook a déclaré qu’il pensait que les données montraient qu’environ 1% à 2% des logiciels malveillants frappent les iPhones, contre 30% à 40% pour les systèmes d’exploitation mobiles Android et Windows. «C’est toute une différence», a-t-il déclaré.

En réponse à une question de l’avocate d’Apple, Veronica Moyé, concernant des tiers examinant des applications, Cook a déclaré: « Je pense qu’ils ne sont pas aussi motivés qu’Apple. Pour nous, le client est tout. Nous essayons de donner au client une solution intégrée de le matériel, les logiciels et les services et offrent … la sécurité et la sûreté de la confidentialité. Je ne pense tout simplement pas que vous reproduisiez cela chez un tiers. «

Le PDG d’Apple, Tim Cook, sur le stand

C’était la première fois que Cook témoignait lors d’un procès, a-t-il déclaré à Bornstein, qui n’a pas pris les choses faciles avec le PDG. Bien que Bronstein ait ironisé, « j’ai un iPhone. J’espère qu’il fonctionne toujours après mon cross-X aujourd’hui. »

Avec 1,8 million d’applications dans l’App Store, comment Cook peut-il affirmer que le magasin est bien organisé, en termes de n’avoir que le meilleur, a demandé Bornstein. « Ce n’est pas une bonne description de quelque chose qui est organisé », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas d’accord, » répondit Cook.

Avant cela, lorsqu’on lui a demandé de décrire l’influence de l’App Store, Cook a déclaré: « Je pense que c’est un miracle économique. » Le magasin a commencé avec seulement 500 applications et maintenant près de 2 millions de personnes aux États-Unis sont impliquées dans l’économie de l’emploi iOS, a-t-il déclaré.

Interrogé sur ce qui se passerait si Apple devait autoriser des applications non évaluées ou des magasins d’applications alternatifs dans son App Store, Cook a déclaré: «Ce serait terrible pour l’utilisateur».

La société examine environ 100 000 applications chaque semaine, rejetant environ 40 000 d’entre elles. « Vous pourriez imaginer que si nous désactivions l’examen, combien de temps il faudrait à l’App Store pour devenir une sorte de gâchis toxique », a déclaré Cook. «Ce serait également terrible pour le développeur, car le développeur compte sur le fait que le magasin est un endroit sûr et de confiance pour les clients à venir.»

La juge Rogers a déclaré qu’elle s’attendait à rendre une décision sur l’affaire d’ici le 13 août.

Contributeur: Associated Press

Suivez Mike Snider sur Twitter: @MikeSnider.