Le PDG d’Apple, Tim Cook, se rend en Chine alors que l’iPhone 15 fait face à des débuts difficiles

Pomme Le PDG Tim Cook a encouragé les joueurs lors d’un événement lors d’une visite surprise en Chine, soulignant l’importance du marché pour le géant de l’iPhone à un moment où il est confronté à des défis croissants.

Les joueurs se sont rassemblés dans un Apple Store à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, pour jouer à « Honor of Kings », un jeu développé par TiMi Studio, propriété du géant chinois de la technologie. Tencent .

« L’Honneur des Rois, plein d’action, a commencé ici à Chengdu et est maintenant un phénomène mondial sur l’App Store », a déclaré Cook dans un message sur le réseau social chinois. Weibo.

Cook a également publié une vidéo de lui-même encourageant les joueurs lors du tournoi. Honor of Kings est l’un des plus grands jeux mobiles en Chine et une source de revenus substantielle pour l’App Store d’Apple dans le pays.

La visite du PDG d’Apple sur le troisième plus grand marché de l’entreprise intervient un peu moins d’un mois après la mise en vente de l’iPhone 15, le smartphone phare de l’entreprise, qui a reçu un accueil apparemment tiède, et alors que Huawei tente de faire son retour sur le marché mobile. .