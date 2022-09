Le PDG d’Apple, Tim Cook, rend hommage à la reine Elizabeth II

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rendu hommage à la mort de la reine Elizabeth II, décédée aujourd’hui à l’âge de 96 ans.

Sur Twitter, Cook a rendu hommage à la reine Elizabeth II, la plus longue monarque régnante de l’histoire britannique, en écrivant : « Il n’y a rien de plus noble que de consacrer sa vie au service des autres. Nous nous tenons aux côtés du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth pour honorer la vie et le dévouement au devoir de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Puisse-t-elle reposer en paix.”

Un communiqué du palais de Buckingham a déclaré: «La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain ».

La mort de la reine Elizabeth II a suscité une vague de condoléances de la part des dirigeants mondiaux et des chefs d’entreprise.