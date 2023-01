Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend une réduction de salaire de 35 millions de dollars en 2023

Apple a publié son dépôt de procuration lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2023 et le rapport de 113 pages révèle que le PDG Tim Cook bénéficie d’une réduction de salaire en 2023. Cela s’élève à 35 millions de dollars – le cadre supérieur gagnera 49 millions de dollars, contre 84 millions de dollars l’an dernier. année.

Son salaire de base de 3 millions de dollars et l’incitatif annuel en espèces de 6 millions de dollars restent inchangés, la grande différence provenant d’un ajustement de la valeur de son attribution d’actions. Les quatre autres cadres supérieurs de Cupertino n’ont pas reçu de réduction de salaire ou d’incitations.

Tim Cook lors du lancement de la série iPhone 14. Source des images : Twitter

La valeur de l’équité de Tim Cook pour 2022 était de 75 millions de dollars, alors que cette année civile, elle sera de 40 millions de dollars. Cependant, il pourrait encore gagner plus que le montant prévu, en fonction du cours de l’action Apple.

La réduction de salaire a été suggérée par Cook lui-même “à la lumière des commentaires reçus”.

On s’attend toujours à ce que la société lance un casque à réalité mixte qui fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, et la voiture Project Titan est toujours un vœu pieux plus qu’autre chose. Cupertino ne lâche aucun employé pour le moment, contrairement à ses concurrents Meta, Twitter et Amazon, qui ont annoncé des licenciements.

