Le PDG d’Apple, Tim Cook, “plus confiant que jamais dans l’avenir d’Apple”

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il était « plus confiant quant à l’avenir d’Apple » que jamais après que la société a annoncé jeudi des résultats financiers médiocres pour son premier trimestre de l’exercice 2023, qui a vu le fabricant d’iPhone afficher un chiffre d’affaires trimestriel de 117,2 milliards de dollars, en baisse de 5 %. Année après année, marquant la première baisse des ventes d’une année sur l’autre pour l’entreprise depuis 2019.

S’exprimant sur un flux audio en direct après les publications financières, Cook a déclaré qu’il était “plus confiant que jamais quant à l’avenir d’Apple”, la société révélant que il y a plus de 2 milliards d’iPhones, iPads, Mac et autres appareils Apple actifs dans le mondeaussi bien que plus de 935 millions d’abonnés payants à son activité Servicesqui comprend Apple Music, iCloud+, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, AppleCare, etc.

Malgré une baisse des revenus des produits de 8 % au cours du premier trimestre 2023, la base installée d’appareils actifs d’Apple a augmenté à deux chiffres entre octobre 2022 et décembre 2022, et a établi des records absolus dans chaque catégorie et segment géographique.