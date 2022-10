Le PDG d’Apple, Tim Cook, partage une photo de Diwali cliquée par un photographe de Mumbai à l’aide d’un iPhone

Lundi, le PDG d’Apple, Tim Cook, a souhaité à tous ses abonnés un joyeux Diwali en partageant une image fascinante d’un diya qui a été photographié par un iPhone. Hommage au photographe basé à Mumbai Apeksha Maker, Cook a déclaré que la photo illustrait magnifiquement pourquoi Diwali est appelée la fête des lumières. “Cette photo capture magnifiquement pourquoi Diwali est connue comme la Fête des Lumières. Je souhaite à tous ceux qui célèbrent une fête pleine de joie et de prospérité. #ShotoniPhone par Apeksha Maker », lit-on dans la légende de l’image.

L’image montre parfaitement le décor de Diwali. À l’approche de Diwali, les gens commencent à décorer leurs maisons. Pendant le festival, les gens allument des diyas dans tous les coins et recoins. L’image partagée n’est qu’une autre image d’un diya, avec un immense accent sur les détails complexes. Regarde:

Cette photo capture magnifiquement pourquoi Diwali est connue comme la Fête des Lumières. Je souhaite à tous ceux qui célèbrent une fête pleine de joie et de prospérité. #ShotoniPhone par Apeksha Maker. pic.twitter.com/BhUH1MkFfS – Tim Cook (@tim_cook) 24 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 46 000 likes. “Joyeux Diwali de la part de la famille d’Abraham à toutes les nations et religions qui célèbrent ce jour. Nous espérons que cette journée apportera de la joie et dans vos vies. Les nations et les religions suivant la religion abrahamique respectent et honorent toutes les autres religions et font de ce monde un berceau de paix grâce à la diplomatie », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Joyeux Diwali à vous monsieur, que l’amour fleurisse dans le cœur et que la paix règne dans le monde entier.”

Cela survient quelques mois seulement après que Cook a partagé sur Twitter deux photos prises par des étudiants du Tamil Nadu. Les photos prises avec l’iPhone 13 Mini faisaient partie de la Biennale de la photo de Chennai. L’une des images partagées par Cook montrait deux enfants euphoriques assis à la plage, tandis que l’autre capturait le ciel reflétant le lac. Partageant les photos sur le site de microblogging samedi, Cook a écrit : « Quarante lycéens du Tamil Nadu, en Inde, ont capturé le dynamisme de leurs communautés sur l’iPhone 13 mini. Maintenant, leur travail est présenté dans la vitrine étudiante du musée historique Egmore pour la Biennale de la photo de Chennai.

Les images font partie de l’exposition A Land of Stories à laquelle 40 étudiants de tout le Tamil Nadu ont participé. L’exposition se déroule jusqu’au 17 avril 2022 de 21h30 à 17h au Egmore Museum, Chennai. On peut visiter l’exposition t

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici