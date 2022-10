Le PDG d’Apple, Tim Cook, n’aime pas le métaverse, préfère la réalité augmentée

Tim Cook est le dernier grand nom de la technologie à verser de l’eau froide sur l’enthousiasme de l’industrie pour le concept de métaverse.

“Je pense toujours qu’il est important que les gens comprennent ce qu’est quelque chose”, a déclaré le PDG d’Apple. Publication néerlandaise Bright le vendredi. “Et je ne suis vraiment pas sûr que la personne moyenne puisse vous dire ce qu’est le métaverse.”

Sans surprise, Apple n’a pas encore annoncé publiquement de plans pour le métaverse, un terme généralement utilisé pour décrire les plates-formes de réalité virtuelle (VR) où les gens peuvent interagir, travailler, acheter et jouer à des jeux en utilisant une technologie immersive comme un casque de réalité virtuelle. Ces mondes virtuels existent déjà, sous une forme ou une autre, mais bon nombre des plus grands noms de la technologie travaillent au développement du matériel et des logiciels nécessaires pour que les gens puissent passer temps significatif – et de l’argent – dans le métaverse.