Le PDG d’Apple, Tim Cook, fait l’éloge de Vishal Bhardwaj "Beau" Film “Fursat”

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait l’éloge samedi de la science-fiction de Vishal Bhardwaj ‘Foursat’, qui est entièrement tourné sur iPhone 14 Pro. Le film de 30 minutes, qui est sorti sur YouTube, met en vedette Ishaan Khatter et Wamiqa Gabbi. Le film raconte l’histoire d’un homme nommé Nishant qui met la main sur une ancienne relique appelée “Doordarshak” qui lui raconte l’avenir.

S’adressant à Twitter, Tim Cook a qualifié le film de “magnifique”. Il a fait l’éloge de la cinématographie et de la chorégraphie “incroyables” du film.

“Découvrez ce magnifique film de Bollywood du réalisateur @VishalBhardwaj qui explore ce qui pourrait arriver si vous pouviez voir dans le futur. Une cinématographie et une chorégraphie incroyables, et tout #ShotoniPhone”, a écrit M. Cook sur le site de micro-blogging.

Découvrez ce magnifique film bollywoodien du réalisateur @VishalBhardwaj qui explore ce qui pourrait arriver si vous pouviez voir dans le futur. Une cinématographie et une chorégraphie incroyables, et tout #ShotoniPhone. https://t.co/32LODwy3vb – Tim Cook (@tim_cook) 4 février 2023

Apple a sorti le court métrage de 30 minutes le 3 février sur YouTube. Le film a été décrit comme “une histoire magique sur un homme tellement obsédé par le contrôle de l’avenir qu’il risque de perdre ce qu’il a de plus précieux dans le présent”.

Il présente une bande originale de Vishal Bhardwaj et du parolier Gulzar, avec des chanteurs en vedette tels que Sukhwinder Singh et Kailash Kher. ‘Foursat’ a été tourné par le directeur de la photographie Swapnil Sonawane et il présente également une chorégraphie de Shiamak Davar.

En attendant, ce n’est pas la première fois qu’un film est tourné avec un iPhone. Plus tôt cette année, Apple a lancé un court métrage de 17 minutes intitulé “Nouvel An chinois – À travers les cinq cols”, réalisé par Peng Fei. En 2021, la société a également sorti un film intitulé ‘La vie est tout sauf un rêve’qui a été tourné sur un iPhone 13. La même année, Apple a lancé une publicité réalisée par le légendaire directeur de la photographie Emmanuel Lubezki, en utilisant l’iPhone 12 Pro.