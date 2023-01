Le PDG d’Apple, Tim Cook, demande une réduction de salaire de 50 millions de dollars, qui devrait prendre 49 millions de dollars en 2023

Le comité de rémunération d’Apple a réduit le salaire prévu du PDG Tim Cook pour 2023 de plus de 40% à 49 millions de dollars, contre 99,4 millions de dollars l’an dernier, selon la circulaire de procuration de la société publié aujourd’hui.

La réduction substantielle des salaires est à la demande de Cook, selon le communiqué, dans lequel le PDG suggère que sa composition pour 2023 devrait être abaissée à la lumière des commentaires des actionnaires, l’objectif de rémunération de Cook pour 2023 étant désormais d’environ 50 millions de dollars de moins que l’année précédente.

Le dossier indique que le comité “a discuté de nombreux facteurs avec le conseil d’administration et son consultant indépendant en rémunération, notamment le leadership exceptionnel de M. Cook, l’immense portée et la complexité de son rôle de PDG d’Apple, la confiance du conseil d’administration dans ses décisions stratégiques à long terme, des résultats financiers exceptionnels obtenus en 2021, les commentaires des actionnaires et la valeur de ses attributions antérieures en actions par rapport à la valeur de ses attributions en actions actuellement en cours.

« En équilibrant les commentaires des actionnaires, le désir de continuer à créer des incitations significatives au rendement et à la fidélisation, et le soutien de M. Cook aux changements apportés à sa rémunération pour refléter les commentaires reçus, le comité de rémunération a maintenu les composantes en espèces de la rémunération de M. Cook pour 2023 et a réduit son objectif valeur d’attribution d’actions.

Les changements verront le salaire de base de Cook de 3 millions de dollars en espèces rester le même qu’en 2022, ainsi que son incitatif annuel en espèces de 6 millions de dollars restant inchangé. Cependant, la valeur de l’équité de Cook passera de 75 millions de dollars en 2022 à 40 millions de dollars cette année.