Le PDG d’Apple, Tim Cook, apparaît à New York pour célébrer la sortie de l’iPhone 15

Pomme Le PDG Tim Cook a ouvert vendredi le magasin de la Cinquième Avenue à New York pour célébrer la sortie officielle de la gamme iPhone 15, de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2.

Les clients ont afflué vers le magasin pour mettre la main sur les nouveaux appareils, et la file d’attente s’étendait au coin de la 58e rue, de la Cinquième Avenue à Madison Avenue. Un homme a déclaré à Steve Kovach de CNBC qu’il faisait la queue depuis 20 heures la veille. Cook a déverrouillé le magasin et a pris des selfies avec les gens à leur entrée.

Apple a annoncé ses nouveaux appareils lors de son événement de lancement annuel plus tôt ce mois-ci et les précommandes ont débuté le 15 septembre. Les analystes et les investisseurs surveillent de près pour voir si les nouveaux iPhones peuvent relancer le marché mondial des smartphones, qui est en passe d’atteindre son plus bas niveau depuis une décennie. année, selon un rapport d’août de Counterpoint Research.

Dans une note de jeudi, avant le lancement des appareils en magasin, les analystes de Bank of America ont écrit que les dates d’expédition des modèles iPhone 15 Pro et Pro Max avaient été prolongées mais « légèrement inférieures » en moyenne par rapport au cycle de précommande de l’année dernière.

Les actions d’Apple ont augmenté de moins de 1% vendredi matin. La société n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La nouvelle gamme d’iPhone 15 commence à 799 $ et comprend un port de chargement USB-C et un nouvel extérieur en titane. Kif Leswing de CNBC a testé les deux nouveaux iPhones Pro, qui commencent à 999 $ et 1 199 $, et a constaté que le titane constitue une « énorme mise à niveau » car il donne l’impression que le téléphone est beaucoup plus léger.

Les clients peuvent acheter les nouveaux appareils dans l’Apple Store le plus proche ou en ligne.