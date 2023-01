Le PDG d’Apple, Tim Cook, acceptera une grosse réduction de salaire

Le PDG d’Apple, Tim Cook, subira une réduction de salaire de plus de 40% cette année par rapport à l’année précédente, alors que l’entreprise ajuste la façon dont elle calcule sa rémunération en partie sur la base d’une recommandation de Cook lui-même.

Apple Inc. a déclaré jeudi soir dans un dossier réglementaire que la rémunération totale cible de Cook était de 49 millions de dollars américains pour 2023, avec un salaire de 3 millions de dollars américains, une prime en espèces de 6 millions de dollars américains et 40 millions de dollars américains en actions.

En mars dernier, la société de Cupertino, en Californie, a organisé un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants avec 6,21 milliards d’actions votant en faveur de la rémunération des dirigeants et 3,44 milliards contre. Il y a également eu des abstentions et des non-votes des courtiers.

Apple a déclaré que son comité de rémunération avait pris en compte les commentaires des actionnaires, les performances de l’entreprise et une recommandation de Cook, qui a été promu PDG en 2011, d’ajuster sa rémunération à la lumière des commentaires reçus.

Apple a déclaré l’année dernière qu’il avait sollicité les commentaires des actionnaires sur la rémunération et qu’il avait reçu “un soutien écrasant pour le leadership exceptionnel de M. Cook et la valeur sans précédent qu’il a apportée aux actionnaires… Les actionnaires avec qui nous avons parlé n’ont pas soutenu notre Say on Pay 2022 La proposition citait systématiquement la taille et la structure des attributions d’actions 2021 et 2022 accordées à M. Cook comme principale raison de leur décision de vote », a déclaré la société.

Cook a reçu un salaire de base de 3 millions de dollars au cours des trois dernières années, mais sa rémunération totale – qui comprend les attributions restreintes – est passée de 14,8 millions de dollars en 2020 à 98,7 millions de dollars en 2021 et 99,4 millions de dollars en 2022.

Apple a déclaré que Cook soutenait les changements apportés à sa rémunération.

La société prévoit de positionner la rémunération cible annuelle de Cook entre les 80e et 90e centiles par rapport à son principal groupe de pairs pour les années à venir, selon le dossier.

La société tiendra son assemblée générale le 10 mars.

À midi, les actions d’Apple ont légèrement baissé à 133 $ US. Le stock a diminué d’environ 23% au cours de la dernière année.