Le PDG d’Apple, Tim Cook, a critiqué jeudi la polarisation et la désinformation sur les réseaux sociaux, intensifiant un conflit entre le fabricant d’iPhone et Facebook. Dans des remarques prononcées lors de la conférence sur les ordinateurs, la vie privée et la protection des données, Cook a critiqué les applications qui, selon lui, collectent trop d’informations personnelles et donnent la priorité aux «théories du complot et à l’incitation à la violence simplement en raison de leur taux d’engagement élevé».

«À un moment de désinformation rampante et de théories du complot alimentées par des algorithmes, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur une théorie de la technologie qui dit que tout engagement est un bon engagement – le plus long sera le mieux – et le tout dans le but de collecter autant de données que possible », a déclaré Cook. Il n’a pas nommé Facebook, mais les deux entreprises sont dans un différend très médiatisé. Apple se prépare à mettre en œuvre des notifications de confidentialité qui, selon de nombreux acteurs de l’industrie de la publicité numérique, inciteront certains utilisateurs à refuser d’autoriser l’utilisation d’outils de ciblage publicitaire.

Facebook a accusé Apple de comportement anticoncurrentiel car Apple dispose d’un catalogue croissant d’applications payantes et de sa propre entreprise de publicité numérique. Le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré mercredi qu’Apple avait « tout intérêt à utiliser sa position dominante sur la plate-forme pour interférer avec le fonctionnement de nos applications et autres applications ».

Cook a critiqué jeudi les pratiques des médias sociaux qui, selon lui, sapent la confiance du public dans les vaccins et encouragent les utilisateurs à rejoindre des groupes extrémistes. «Il est plus que temps d’arrêter de prétendre que cette approche n’a pas un coût – de polarisation, de perte de confiance et, oui, de violence», a déclaré Cook. «Un dilemme social ne peut pas devenir une catastrophe sociale».

En réponse aux remarques de Cook, Facebook a déclaré dans un communiqué qu’il estimait que « Apple se comporte de manière anticoncurrentielle en utilisant son contrôle de l’App Store au profit de ses résultats financiers au détriment des développeurs d’applications et des petites entreprises. »