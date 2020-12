12 décembre (Reuters) – Le PDG d’Apple Inc, Tim Cook, a appelé samedi les gouvernements et les entreprises à mettre en œuvre des objectifs climatiques plus solides à partir de l’année prochaine, lors de son allocution lors du sommet des Nations Unies sur l’ambition climatique.

« Nous appelons les entreprises et les gouvernements du monde entier à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire de 2021 l’année où nous franchissons le cap pour de bon », a déclaré Cook, selon des remarques préparées vues par Reuters.

Cook n’a pas appelé à des objectifs spécifiques lors de ses remarques, mais a révélé qu’Apple aidait 95 de ses fournisseurs à passer aux énergies renouvelables, contre un chiffre de 70 divulgué en juillet. Plus tôt cette année, le fabricant d’iPhone a déclaré qu’il était devenu neutre en carbone pour ses activités commerciales et a établi des plans pour rendre sa chaîne d’approvisionnement complète et sa gamme de produits neutres en carbone d’ici 2030.

Le sommet se tient à l’occasion du cinquième anniversaire de l’accord international de Paris sur le climat et avant les négociations de l’ONU l’année prochaine à Glasgow, en Écosse.

Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris en 2017. Cook a publiquement critiqué le retrait comme étant «mauvais pour notre planète», bien qu’il n’ait pas cité Trump dans sa critique. (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco édité par Matthew Lewis)