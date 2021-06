Le PDG d’American Airlines assiste au mariage de l’hôtesse de l’air du sud-ouest

Vous vous souvenez de l’hôtesse de l’air de Black Southwest Airlines qui a entamé une conversation émouvante sur la race avec le PDG d’American Airlines, Doug Parker, il y a un an, après avoir remarqué un livre sur le privilège blanc dans la poche de son dossier ?

Elle s’est mariée à Dallas pendant le week-end du Memorial Day et Parker était parmi les invités.

Parker et JacqueRae Hill, maintenant Sullivan, sont restés en contact depuis la réunion virale, qui est intervenue dans le contexte des protestations contre le meurtre de George Floyd par un policier blanc. La mère de Sullivan travaille pour American Airlines à l’aéroport national Reagan.

Parker a publié une photo prise avec la mariée et sa mère, Patti Anderson, sur sa page Instagram, et Sullivan a publié lundi des photos de mariage mettant en vedette Parker dans une publication Facebook sous le titre « Comment ça a commencé contre comment ça se passe ».

« Je veux souligner une famille qui est maintenant devenue des amis spéciaux de ma famille. Les Parkers! », A déclaré Sullivan dans le message.

L’hôtesse de l’air de 39 ans, qui travaille pour Southwest depuis 15 ans, a appelé leur réunion il y a un an « divinement ordonnée » et a remercié Parker d’être resté en contact.

« Merci à vous et à votre famille d’être venus pour tant de gens, mais aussi d’avoir pris le temps de vous présenter pour MOI lors de ma journée spéciale », a déclaré Sullivan dans le post Facebook. « Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi de savoir quelqu’un qui quitte vraiment tout ce qu’il parle. Ya’ll Doug Parker est la vraie AFFAIRE. »

Dans sa publication Instagram, Parker a remercié Sullivan pour l’invitation et leur amitié d’un an.

« Elle a entamé une conversation courageuse avec moi sur la race en Amérique et c’est une conversation que je n’oublierai jamais », a déclaré Parker. « Elle continue d’être une lumière qui me guide alors que nous travaillons à abattre les barrières qui créent un racisme systémique. »

Pourquoi Doug Parker volait-il avec Southwest Airlines

Parker et Sullivan se sont rencontrés sur un vol de Southwest Airlines à destination de Panama City, en Floride, en mai dernier. Parker était sur le vol parce que les vols de sa compagnie aérienne étaient complets.

Elle était bouleversée par les troubles raciaux qui sévissaient dans le pays après le meurtre de Floyd et a vu Parker embarquer avec le livre populaire « White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism » de Robin DiAngelo.

Elle ne l’a pas reconnu, seulement qu’il était « quelqu’un qui ne me ressemble pas en train de lire un livre sur la façon d’avoir une conversation sur la race ».

Environ 30 minutes avant l’atterrissage, Hill s’est laissé tomber sur le siège vide de l’allée dans la rangée de Parker pour lui poser des questions sur le livre.

« Mon ego suppose à nouveau qu’elle m’a reconnu, masque et tout, et veut savoir pourquoi je vole vers le sud-ouest », a déclaré Parker dans une lettre à d’autres dirigeants américains après le vol mais avant que la réunion ne devienne virale il y a un an.

« Mais, non, elle n’a aucune idée de qui je suis. C’est une jeune femme noire et elle montre du doigt le livre logé dans la poche de mon siège et demande : ‘Comment aimez-vous ce livre ?’ Je dis que c’est fantastique et je lui montre sur la défensive comment j’ai un peu dépassé la mi-chemin. Elle dit : » C’est sur ma liste de lecture et je t’ai vu l’apporter à bord et je voulais juste te parler. … » Et puis elle a commencé pleurer. »