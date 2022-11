Le PDG d’AMC Networks démissionne après moins de trois mois

Réseaux AMC La directrice générale Christina Spade a démissionné de son poste moins de trois mois après avoir été promue à ce poste.

Le réseau de télévision par câble a déclaré mardi dans un dossier réglementaire que Spade recevrait son indemnité de départ conformément à son contrat de travail du 4 août, qui stipulait qu’elle y serait éligible si elle était licenciée sans “cause” ou si elle démissionnait pour “une bonne raison”. .”

Une porte-parole de la société a refusé de fournir plus de détails. Les actions d’AMC Networks ont baissé d’environ 2% en milieu de matinée.

AMC a déclaré dans un communiqué que son conseil d’administration finalisait sa décision pour le remplacement de Spade.

“Nous remercions Christina pour ses contributions à l’entreprise dans son rôle de PDG et son rôle précédent de directeur financier, et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs”, a déclaré le président James Dolan. dit dans la déclaration. AMC Networks est contrôlé par Dolan et sa famille, qui possède également Divertissement du Madison Square Garden.

Spade a rejoint AMC Networks en 2021 en tant que directeur financier et quelques mois plus tard, il a été promu au double poste de directeur de l’exploitation et de directeur financier. En août, moins d’un an plus tard, la société a annoncé qu’elle prendrait la relève en tant que PDG.

Spade, un vétéran de l’industrie qui occupait auparavant des postes de direction chez ViacomCBS, CBS Corp. et Showtime, a remplacé le PDG par intérim Matt Blank chez AMC Networks.

Blank, l’ancien président de Showtime, avait pris la relève en 2021 après que Josh Sapan ait quitté l’entreprise après une course de 26 ans qui a vu le réseau se transformer en un hitmaker avec des séries telles que “Mad Men” et “The Walking Dead”.

Ces dernières années, AMC Networks a été considérée comme une cible d’acquisition pour les grandes entreprises de médias. En plus de sa série réussie d’émissions de télévision, il propose des services de streaming de niche tels que AMC + et Shudder, axé sur l’horreur.

AMC a également été observé par Peacock de NBCUniversal, qui a approché divers services de streaming plus petits pour regrouper leur contenu, a précédemment rapporté CNBC.

Divulgation: NBCUniversal de Comcast est la société mère de CNBC.