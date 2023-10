Le PDG d’AMC, Adam Aron, révèle une tentative de chantage en ligne l’année dernière

AMC Le PDG Adam Aron a confirmé jeudi avoir été victime d’une tentative de chantage de la part d’une New-Yorkaise l’année dernière.

L’affaire avait déjà été rendue publique, identifiant la victime dans des documents juridiques uniquement comme le PDG d’une société cotée en bourse. Point de presse Semafor rapporté jeudi qu’Aron était le PDG anonyme, ce qu’il a confirmé plus tard dans un poste sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Malheureusement, l’année dernière, j’ai été victime d’une extorsion criminelle élaborée par un tiers que je ne connaissais pas et liée à de fausses allégations sur ma vie personnelle », a déclaré Aron.

« Plutôt que de céder au chantage, j’ai personnellement engagé un avocat et d’autres conseillers professionnels et j’ai signalé l’affaire aux forces de l’ordre », a-t-il déclaré. « Je l’ai fait en sachant que je risquais d’être personnellement embarrassé. Mais avec mon accès aux ressources, si je ne me dressais pas contre le chantage, qui le pourrait ? »

La femme new-yorkaise à l’origine de la tentative de chantage, Sakoya Blackwood, a prétendu être une ancienne partenaire amoureuse d’Aron en utilisant un compte en ligne anonyme à partir de mars 2022. Elle a ensuite tenté d’extorquer 300 000 $ à Aron, menaçant d’exposer le comportement en ligne d’Aron au conseil d’administration d’AMC. .

Blackwood a été inculpée par un tribunal fédéral de Manhattan pour ses tentatives d’extorsion et a été condamnée en juillet à une peine déjà purgée de prison.

Aron a déclaré jeudi que les forces de l’ordre lui avaient demandé de garder l’affaire confidentielle pendant l’enquête et la procédure judiciaire, et qu’il avait informé le conseil d’administration d’AMC après la condamnation de Blackwood.

« Il s’agit en effet d’une affaire entièrement personnelle et l’affaire est close », a déclaré Aron.