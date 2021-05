Le PDG d’AMC, Adam Aron, a fait l’éloge de ses investisseurs Reddit lors d’un appel aux résultats

L’AMC Empire 25 près de Times Square est ouvert alors que les cinémas de New York rouvrent pour la première fois en un an après l’arrêt du coronavirus, le 5 mars 2021. Angela Weiss | AFP | Getty Images

Pour le monde, Adam Aron est le PDG d’AMC Entertainment, mais pour des millions d’investisseurs de l’exploitant de cinéma, il est «Silverback». Alors qu’AMC perd toujours de l’argent, Aron a été optimiste lors de l’appel aux résultats de jeudi, remerciant des millions de traders Redditors et Robinhood qui ont augmenté les actions de la société plus tôt cette année. AMC a déclaré qu’elle comptait 3,2 millions d’actionnaires individuels au 11 mars, qui détiennent environ 80% des 450 millions d’actions en circulation. Beaucoup d’entre eux ont été inspirés par la page r / wallstreetbets Reddit pour acheter le stock. Le forum a sélectionné plusieurs entreprises qui étaient court-circuitées par de grands groupes de fonds spéculatifs et a décidé de prendre des mesures. Le 27 janvier, l’action d’AMC a explosé du jour au lendemain, passant à moins de 20 dollars par action contre 5 dollars le jour de bourse précédent. La surtension a permis AMC va alléger son endettement d’environ 600 millions de dollars. L’action se négocie actuellement au-dessus de 9 $ l’action. Vendredi, les actions se négociaient d’environ 6%. « Ces investisseurs individuels détiennent probablement la majorité de nos actions », a déclaré Aron lors de la conférence téléphonique de jeudi. « Ils possèdent AMC. Nous travaillons pour eux. Je travaille pour eux. » Alors que les nouveaux investisseurs d’AMC se rassemblent autour de l’action, les analystes de Wall Street sont un peu plus baissiers en ce qui concerne les performances de la société. Et bien qu’Aron les ait adoptés, les analystes repoussent les commentaires durs sur Twitter et les appels téléphoniques en colère à leurs bureaux.

Ce que voit Wall Street

À l’heure actuelle, le prix cible moyen de ceux qui couvrent l’industrie est de 4,44 $, selon FactSet. Eric Handler, analyste chez MKM Partners, a récemment fixé son objectif de cours pour l’action à 1 $. L’objectif est basé sur une analyse de la structure du capital de l’entreprise et de son endettement important de plus de 5 milliards de dollars. Il a également 450 millions de dollars en paiements de loyer différés. Pour qu’AMC justifie le cours actuel de ses actions, son EBITDA ajusté devrait dépasser son record historique de 16%, a écrit Handler dans une note aux investisseurs. Ou être 60% plus élevé que son estimation actuelle pour 2022.

Avec la réouverture de ses salles, les revenus recommencent à affluer. Au premier trimestre, AMC a enregistré un chiffre d’affaires de 148,3 millions de dollars, en baisse de 84,2% par rapport à la même période il y a un an. Sa perte nette est tombée à 567,2 millions de dollars, ou 1,42 dollar par action au cours du trimestre, après une perte de 2,18 milliards de dollars, ou 20,88 dollars par action, un an plus tôt. La chaîne de théâtre a été en mesure de lever rapidement des capitaux ces derniers mois, Aron vantant qu’AMC avait terminé le premier trimestre avec 1 milliard de dollars de liquidités, le maximum qu’elle ait jamais eu au cours de ses 100 ans d’histoire. Avec cet argent en main, AMC affirme pouvoir rester à flot jusqu’en 2022. Il y a un optimisme accru de la part des analystes à propos de l’industrie du cinéma, en particulier à mesure que les taux de vaccination augmentent et que les cas de Covid diminuent. Cependant, beaucoup conviennent qu’il pourrait prendre des années à AMC pour rembourser sa dette et même plus longtemps jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de revoir sa stratégie de croissance. Et puis il y a son nouveau pool d’investisseurs.

L’ascension des singes