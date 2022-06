Le PDG d’Amazon reconnaît la perte de dirigeants noirs dans une note interne

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a reconnu avoir perdu deux hauts dirigeants noirs, qui dirigeaient les entrepôts et le transport, dans un e-mail de l’entreprise mardi soir.

L’e-mail de Jassy a chanté les louanges des dirigeants, ajoutant qu’il est « vraiment désolé de les voir partir car ils ont tous deux ajouté une valeur significative à l’entreprise ». La note a été précédemment rapportée par le blog technologique de Seattle Geekwire.

La reconnaissance de Jassy mardi soir est intervenue après que la société a annoncé cette semaine qu’Alicia Boler-Davis, vice-présidente principale de la satisfaction client mondiale et membre de l’équipe de direction de la société, et David Bozeman, vice-président d’Amazon Transportation Services, quitteraient la société.

« Bien que nous ayons fait des progrès substantiels dans l’embauche de leaders noirs de niveau 8 et de niveau 10 au cours des deux dernières années, aucun d’entre nous n’a oublié que nous perdons deux de nos plus hauts dirigeants noirs », a poursuivi le courrier électronique de Jassy.

Leurs départs sont intervenus après qu’Amazon a annoncé plus tôt ce mois-ci que le PDG de Worldwide Consumer, Dave Clark, démissionnerait le 1er juillet. Boler-Davis était en lice pour être un successeur potentiel.

Tous deux faisaient partie des rares hauts dirigeants noirs de l’entreprise. Boler-Davis était le seul membre noir de la «S-team» d’Amazon, qui est l’équipe de direction de l’entreprise.

Amazon a fait des progrès en matière de diversité dans ses rangs exécutifs ces dernières années, mais seulement 5,5 % de ses hauts dirigeants étaient noirs à la fin de 2021, selon les données de la compagnie.

« Nous avons encore beaucoup de travail à faire », a conclu l’e-mail de Jassy.

Voici la note entière de Jassy :

Je suppose que vous avez tous vu les annonces de l’organisation plus tôt dans la journée.

Coïncidant avec ces changements, Alicia Boler Davis et Dave Bozeman ont décidé de quitter Amazon. Je suis vraiment désolé de les voir partir car ils ont tous deux apporté une valeur ajoutée significative à l’entreprise.

Alicia a rejoint Amazon à un moment fou (nous venons de lancer 1-day Prime), et cela n’a fait que devenir plus difficile avec la pandémie ces deux dernières années. Il n’y a aucun moyen que nous aurions pu presque doubler notre réseau de distribution au cours des deux dernières années sans le leadership inébranlable et tenace d’Alicia. Elle nous a beaucoup appris en trois ans chez Amazon, a été un précieux membre de Steam, et j’apprécie beaucoup sa contribution et son travail. De même, Dave est ici depuis un peu plus de cinq ans et a construit notre réseau intermédiaire, qui fait partie intégrante de notre capacité de transport. Il n’y a pas de réseau de transport tel que nous le connaissons aujourd’hui sans le leadership et les conseils de Dave. J’ai beaucoup de respect pour eux deux, ils vont nous manquer, et je sais que les entreprises où ils s’installeront prochainement auront beaucoup de chance.

Bien que nous ayons fait des progrès substantiels dans l’embauche de leaders noirs de niveau 8 et de niveau 10 au cours des deux dernières années, aucun d’entre nous n’a oublié que nous perdons deux de nos plus hauts dirigeants noirs. Le changement entraîne parfois d’autres changements, et il est souvent difficile de naviguer dans certains de ces changements. Mais, je suis (comme je le sais que le reste de l’équipe est) engagé à continuer à embaucher et à développer des cadres supérieurs noirs, ainsi que des leaders dans d’autres segments sous-représentés. Nous avons de nombreux rôles de leadership significatifs au sein de l’entreprise, et nous travaillons dur pour devenir aussi diversifiés et inclusifs que nous le souhaitons. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Nous resterons vigilants à ce sujet tout en veillant toujours à prendre les bonnes décisions pour les clients et l’entreprise.

N’hésitez pas à partager avec les membres de l’équipe si cela vous est utile.

Andy