Le PDG d’Amazon explique comment l’entreprise participera à la course à l’IA

Amazone Le PDG Andy Jassy ne pense pas que le géant de la vente au détail et du cloud computing doive être exclu pour l’instant de la course à l’intelligence artificielle.

Dans une large interview avec CNBC, Jassy a contesté l’idée qu’Amazon a pris du retard dans l’IA comme Microsoft et Google ajouter des chatbots aux produits de consommation comme leurs moteurs de recherche, en le comparant au « cycle de battage médiatique » avant le « cycle de la substance ».

« Je pense que la plupart des gens se concentrent sur les applications, vous savez, des choses comme ChatGPT ont sensibilisé tout le monde, mais je pense que l’IA générative a trois couches macro », a déclaré Jassy à Jon Fortt dans une interview diffusée sur « Closing Bell Overtime ». tard jeudi. « Je pense qu’ils sont tous vraiment gros et importants. »

Jassy a déclaré qu’Amazon avait l’intention d’investir dans l’IA dans toute l’entreprise et que les programmes d’IA avaient le potentiel d’améliorer « pratiquement chaque expérience client ». Mais il a spécifiquement désigné Amazon Web Services comme une entreprise qui peut capitaliser sur le buzz autour de l’IA à long terme.

Plus tôt cette année, AWS a dévoilé un service d’IA génératif appelé Bedrock, où les clients peuvent utiliser des modèles de langage d’Amazon et d’autres startups pour développer leurs propres chatbots et services de génération d’images.

AWS a également développé ses propres puces spécifiques à l’IA, appelées Inferentia et Trainium, qui visent à permettre aux développeurs d’exécuter plus facilement de grands modèles de langage d’IA dans le cloud. ça se heurte Nvidia dont les puissants semi-conducteurs ont dominé le marché des puces IA.

Amazon s’attend à ce que ses puces aient « un rapport qualité-prix bien meilleur que vous ne trouverez nulle part ailleurs », a déclaré Jassy.

Grâce à Bedrock, aux puces personnalisées d’Amazon et à d’autres services comme CodeWhispherer, qui génère et suggère du code pour les développeurs, Jassy a déclaré qu’Amazon avait un réel avantage en matière d’IA.

L’intelligence artificielle est devenue un domaine d’investissement rare au sein d’Amazon, car Jassy a éliminé certains des paris les plus risqués de l’entreprise et a cherché à réduire les coûts en raison du ralentissement des ventes et des perspectives économiques sombres. Amazon a récemment subi les plus gros licenciements de son histoire, supprimant 27 000 employés. Il a également suspendu l’expansion de ses chaînes de supermarchés Fresh et Go, tout en mettant fin à un service de visites virtuelles, à un appareil d’appel vidéo pour les enfants et à son service de télésanté Care.