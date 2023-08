Le PDG d’Amazon dit aux travailleurs de retourner au bureau ou de partir

Un autre jour, un autre dirigeant d’entreprise souffle encore plus de vent : le PDG de l’une des plus grandes entreprises du monde s’en prend à ces satanés travailleurs à distance. Le PDG d’Amazon, Andy Jassey, a menacé de licenciement les travailleurs à distance s’ils ne retournaient pas au bureau, affirmant qu’il n’y avait plus de place pour le désaccord.

Insider a rapporté les commentaires de Jassey, qui ont été faits lors d’une réunion « fishbowl » plus tôt ce mois-ci – ces réunions servent apparemment de discussions internes au coin du feu avec Jassey. Le PDG a demandé aux employés de bureau de respecter le mandat de retour au pouvoir annoncé précédemment et, selon le média, Jassey a éludé les questions sur les données ou informations qui l’ont amené à prendre cette décision. Jassey, apparemment en train de perdre patience, a finalement averti les employés que s’ils ne retournaient pas au bureau, ils pourraient devoir trouver un emploi ailleurs.

« Il est plus que temps d’être en désaccord et de s’engager », a déclaré Jassey, selon un enregistrement obtenu par le média. « Et si vous ne pouvez pas être en désaccord et vous engager, je le comprends aussi, mais cela ne fonctionnera probablement pas pour vous chez Amazon parce que nous retournons au bureau au moins trois jours par semaine, et ce n’est pas bon pour tous. nos coéquipiers doivent être présents trois jours par semaine et que les gens refusent de le faire.

Dans un article de blog publié en février, Jassey avait précédemment annoncé un retour au bureau trois jours par semaine à compter du 1er mai. Les employés ressentaient naturellement des frictions après avoir travaillé à distance, déménagé et s’être habitués au confort de leur propre bureau à domicile après des mois et des années de travail. à la maison après le pic de la pandémie de covid-19. En tant que tel, certains employés de l’entreprise technologique ont organisé un débrayage fin mai, 1 900 salariés ayant rejoint la manifestation.

Jassey est loin d’être le premier PDG à faire des tentatives aussi malavisées pour gérer la population qu’il devrait remercier de s’être rempli les poches. Le PDG de Zoom, Eric Yuan, avait déjà déclaré aux employés qu’il était trop difficile d’instaurer la confiance. sur la plateforme de téléconférence. Yuan a également déclaré que tout le monde était trop gentil avec Zoom et a demandé à ses employés de suivre le régime de travail hybride de deux jours au bureau après que le logiciel ait porté sur son dos des mois de travail à domicile alimenté par une pandémie.