Le PDG d’Amazon déclare que Prime pourrait devenir une “entreprise autonome”

Amazon (AMZN) pourrait potentiellement scinder son unité de streaming Prime en une société distincte, a déclaré mercredi le PDG Andy Jassy. Au cours d’une large interview au sommet DealBook du New York Times, Jassy a déclaré qu'”avec le temps, nous avons des opportunités de faire de notre activité vidéo Prime une activité autonome dotée d’une économie très attrayante”. Jassy a également défendu la décision du holding Club de “rationnaliser” les coûts en licenciant des milliers d’employés, a souligné les changements dans les dépenses de consommation dans une économie incertaine et a clairement indiqué l’intention d’Amazon de continuer à se développer dans le domaine des soins de santé. Le Club se félicite des commentaires de Jassy sur la maîtrise des coûts, ainsi que de son approche mesurée pour développer Prime. Licenciements et dépenses Jassy a déclaré que la récente décision d’Amazon de licencier environ 10 000 travailleurs faisait partie d’un effort visant à générer plus d’efficacité dans l’ensemble de l’organisation. Mais il a dit “ce n’était pas mal de doubler” en embauchant plus d’employés alors que les affaires étaient en plein essor au plus fort de la pandémie de Covid-19. Jassy a déclaré qu’il n’avait aucun regret concernant la stratégie pandémique de l’entreprise, y compris la volonté de l’entreprise de développer son infrastructure pour répondre à la demande croissante. Dans le même temps, il a reconnu que lors de l’augmentation des effectifs, il est important de tenir compte de tout changement soudain qui pourrait survenir, même lorsqu’une entreprise fonctionne bien. Amazon, dont les effectifs ont explosé pendant la pandémie, a vu sa croissance ralentir alors que les vents contraires macroéconomiques se sont intensifiés au cours de l’année écoulée. Le commerce de consommation en baisse L’incertitude économique croissante signifie que les consommateurs sont plus attentifs à l’endroit où ils placent leur argent et recherchent de plus en plus des offres, a déclaré Jassy. “Les gens se soucient beaucoup de faire une bonne affaire en ce moment.” Il a ajouté que dans les catégories discrétionnaires comme l’électronique, les consommateurs se tournent vers des modèles plus économiques. “Dans des économies difficiles et incertaines, nous avons constaté au fil du temps que les consommateurs font très attention à qui ils choisissent de s’associer, et ils vont avec des entreprises qui vont bien prendre soin d’eux et offrir une excellente expérience client et cela a toujours été quelque chose sur lesquels nous nous sommes concentrés très clairement », a déclaré Jassy. Streaming Prime Video d’Amazon, l’un des services de streaming à la croissance la plus rapide, pourrait un jour devenir une entreprise autonome, a déclaré Jassy. L’unité a été renforcée récemment par son émission de football du jeudi soir et la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux. “Notre offre Prime Video est un ingrédient important… de plus en plus de personnes s’inscrivent à Prime en raison du contenu vidéo”, a-t-il expliqué. Jassy a déclaré qu’Amazon continuerait d’investir dans le sport en le qualifiant d’actif “unique” qui génère des abonnements Prime. Amazon dans le domaine de la santé Amazon prend des mesures pour développer son activité de pharmacie naissante, a déclaré Jassy, ​​une décision qui renforce la mission de l’entreprise d’être un guichet unique où les clients peuvent trouver n’importe quel article qu’ils désirent. “Pendant longtemps, nos clients voulaient que nous ayons une offre de pharmacie et nous avons construit quelque chose là-bas [but] nous n’en sommes encore qu’à ses débuts », a-t-il déclaré. Dans le même temps, Jassy a déclaré que le système de santé aux États-Unis avait « un besoin urgent d’être réinventé » et espère qu’Amazon pourra faire partie de cette réforme. Amazon en juillet, a annoncé son intention d’acquérir le fournisseur de soins de santé primaires One Medical dans le cadre d’un accord évalué à 3,9 milliards de dollars. Conclusion Il est positif de voir Jassy reconnaître qu’Amazon est en sureffectif et surchargé d’infrastructures. Le stock, qui a diminué de plus de 42% par an- à ce jour, réagit généralement favorablement dans la phase de récolte plutôt que dans la phase d’investissement, offrant une lueur d’optimisme pour les actions Amazon en 2023. Pendant ce temps, les commentaires de Jassy sur les consommateurs essayant d’étirer leurs dollars ne sont pas une surprise, étant donné que l’inflation a rongé de nombreux Budgets discrétionnaires aux États-Unis. Enfin, il est logique qu'Amazon veuille développer Prime Video, et nous sommes ravis d'apprendre qu'ils envisagent de le faire de manière disciplinée 