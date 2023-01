Le PDG d’Amazon déclare que l’entreprise supprimera plus de 18 000 emplois

La revue du dimanche24:44Ce que les licenciements chez Twitter et Meta pourraient signifier pour l’avenir de Big Tech

Près de 15 000 travailleurs de la technologie ont été licenciés ce mois-ci dans deux des plus grandes entreprises de médias sociaux au monde, alors que Twitter et la société mère de Facebook, Meta, apportent de grands changements qui, selon eux, sont nécessaires pour rester compétitifs. Mais l’auteur de science-fiction, activiste et écrivain Cory Doctorow pense que les licenciements ne sont que le dernier exemple de travailleurs qui subissent le poids d’une mauvaise prise de décision par des milliardaires de la technologie. Doctorow rejoint Piya Chattopadhyay pour parler de son nouveau livre, Chokepoint Capitalism, qui explore la lutte pour de meilleures normes de travail dans les Big Tech et plaide en faveur d’une action collective pour garder les Elon Musks et Mark Zuckerberg du monde sous contrôle.